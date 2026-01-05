Los Reyes Magos recorren Madrid en una Cabalgata Central dedicada al conocimiento y al saber compartido

Sus Majestades los Reyes Magos han recorrido esta tarde las calles de Madrid en la tradicional cabalgata organizada por el Ayuntamiento, a través del Área de Cultura, Turismo y Deporte, que este año ha tenido como lema ‘El saber compartido’.

Tras la llegada del cortejo real a la plaza de Cibeles, después de “adorar al Niño Jesús y transmitir su mensaje de amor y esperanza a todo el mundo”, como ha recordado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ha dado la bienvenida a Sus Majestades en nombre de una ciudad maravillosa “que acoge, recibe y comparte”, les ha agradecido su presencia en Madrid “por llenar la ilusión las casas de todos en esta noche mágica”, en la que ha pedido a los Reyes Magos que no haya “ni un niño sin regalo”.

Melchor, Gaspar y Baltasar han agradecido el recibimiento de la ciudad “que siempre nos acoge con calor y con cariño” y han subrayado la forma tan especial en la que Madrid vive la Navidad, con sus calles iluminadas, sus belenes y todas las actividades que llenan estos días la capital. Durante sus intervenciones, los Reyes Magos han puesto el acento en la luz que guía el camino, no solo como símbolo de fe y esperanza, sino también como metáfora del conocimiento, la curiosidad y las ganas de aprender. Una luz que, según ha señalado el rey Melchor “hoy vemos en cada niño de Madrid”.

Sus Majestades han recordado que los más pequeños son los científicos, artistas, pensadores y creadores del mañana y han destacado el papel fundamental de la educación, el esfuerzo y el aprendizaje en la construcción de un futuro mejor. En este sentido, el rey Gaspar ha tenido palabras de agradecimiento para familias, maestros y profesores, “cuyo trabajo diario contribuye a alimentar esa curiosidad y ese deseo de saber”. Por su parte, el rey Baltasar ha subrayado el valor de la educación y del acompañamiento en las primeras etapas de la vida, destacando que “las enseñanzas que recibís hoy están empezando a construir el futuro de mañana”.

Antes de despedirse para poder llegar a todos los hogares esta noche, el rey Melchor ha recordado que mañana será un día para disfrutar en familia y celebrar que, un año más, la magia de los Reyes Magos sigue viva, asegurando que “vuestra luz, junto al brillo de la estrella, nos indica el camino”. Tras las palabras de los Reyes Magos, el cielo de Madrid se ha iluminado con un gran espectáculo piromusical.

La Cabalgata de Reyes 2026 ha vuelto a reunir un año más a miles de personas en un espectáculo lleno de música, color y fantasía, con un gran cortejo artístico y la participación de numerosas compañías, carrozas y propuestas escénicas que han convertido esta noche en una experiencia inolvidable para la ciudad.