SUMMA 112 realiza tres traslados de niños en estado crítico entre comunidades con un novedoso sistema de oxigenación

La Comunidad de Madrid, a través del Servicio de Urgencias y Emergencias Sanitarias, SUMMA 112, junto con profesionales del Hospital Público Universitario 12 de Octubre, ha realizado en 2025 tres traslados entre comunidades autónomas de pacientes pediátricos en estado crítico, mediante un novedoso sistema de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO).

El más reciente de estos operativos se produjo en la madrugada de Nochevieja y supuso la primera intervención de estas características en 2026, con la singularidad de realizarse entre centros hospitalarios de Galicia. El dispositivo fue activado minutos antes de las 23:00 horas del 31 de diciembre para atender a un bebé de tres meses en estado crítico.

Trabajadores del SUMMA 112, en colaboración con el Hospital Universitario 12 de Octubre, se desplazaron hasta Galicia para conectar al menor a un sistema de ECMO pediátrica y proceder a su traslado desde el Hospital Universitario de Santiago de Compostela al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.

El operativo movilizó a 13 profesionales —pediatras, cirujanos, perfusionistas, enfermeros de emergencias y Técnicos en Emergencias Sanitarias— y recorrió cerca de 1.200 kilómetros en un total de 22 horas, incluyendo preparación, desplazamientos y canulación.

El SUMMA 112 fue reconocido por el Ministerio de Sanidad el pasado mes de julio como Centro de Referencia en el Sistema Nacional de Salud (CSUR) para la asistencia y transporte intercomunitario de recién nacidos y niños en estado crítico conectados a Oxigenación por Membrana Extracorpórea (ECMOU). Se trata de una máquina que actúa como un corazón y pulmón artificial para pacientes, en este caso, pediátricos, que permite que estos órganos descansen mientras se recuperan.

Este reconocimiento eleva a 109 el número de centros de estas características en la región, lo que supone que casi un tercio de estos recursos nacionales de alta complejidad de España están en la Comunidad de Madrid.

Intervenciones en León, Oviedo y Salamanca

Las intervenciones realizadas en 2025 tuvieron lugar en León, Oviedo y Salamanca, con pacientes de entre las ocho horas de vida y los cinco meses, todos ellos en estado crítico. En los tres casos, las actuaciones se desarrollaron con éxito y los menores evolucionaron favorablemente tras su ingreso en hospitales de la red pública madrileña.

Cada operativo requirió el despliegue de un dispositivo sanitario de alta complejidad, integrado por un equipo mixto de médicos intensivistas y enfermeras perfusionistas de los hospitales Doce de Octubre y Gregorio Marañón, así como por una treintena de trabajadores de emergencias del SUMMA 112 —enfermeros, Técnicos en Emergencias Sanitarias y mandos de supervisión— con experiencia en la técnica ECMO, además del apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para garantizar la seguridad y la agilidad de los desplazamientos.

Según el protocolo asistencial, una vez activado un traslado ECMO intercomunitario, el SUMMA 112 dispone de un máximo de 120 minutos para iniciar el desplazamiento hacia el hospital de origen del paciente. En este sentido, la rapidez en la movilización, la coordinación interinstitucional y la capacitación de los profesionales resultan determinantes para asegurar el proceso.