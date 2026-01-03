Más de 1.700 personas participan en las dos cabalgatas de Reyes Magos de Hortaleza

El distrito de Hortaleza celebra estos días el colofón de su programación de Navidad con la esperada llegada de los Reyes Magos. Tras el éxito de la cabalgata de Valdebebas, que ayer recorrió las calles de este barrio por primera vez, la ilusión ha regresado hoy a Sanchinarro para recibir a los Magos de Oriente. Por segundo año consecutivo, mayores y pequeños han podido disfrutar del momento más mágico del año gracias a esta cita organizada por la Junta Municipal del Hortaleza, en colaboración con asociaciones vecinales, clubes deportivos, centros educativos y entidades del distrito, reforzando así el compromiso municipal con unas fiestas participativas, inclusivas y de proximidad.

Con salida y llegada en el Centro Cultural Sanchinarro–Hispanidad, la cabalgata ha recorrido las calles de Francisco Pi y Margall, María Tudor, Príncipe Carlos y la avenida del Ingeniero Emilio Herrera, completando así un itinerario de 2.800 metros. La comitiva real, que ha estado formada por 850 participantes, ocho pasacalles y seis carrozas, encabezadas por la de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, ha repartido un total de 1.500 kilos de caramelos para todos los niños que se han acercado a entregar sus cartas. Por primera vez se ha habilitado una zona para personas con discapacidad, con el objetivo de garantizar unas celebraciones accesibles y abiertas a todos los vecinos.

El concejal de Hortaleza, David Pérez, ha recordado la apuesta del distrito “por la cultura, las tradiciones, las familias y la participación” y ha tenido unas palabras de agradecimiento para “todas aquellas entidades que voluntariamente han hecho posible la celebración de las dos cabalgatas”, recordando que la Navidad “está para celebrar, compartir y crear recuerdos inolvidables”.

Esta cabalgata se suma a la celebrada en el día de ayer por primera vez en Valdebebas y que registró un gran éxito de participación vecinal. El desfile contó con una comitiva de 900 personas, nueve pasacalles, cinco carrozas y una banda de música, además de la participación de tres centros educativos y cinco entidades deportivas.