Perfumes, vinos y juguetes lideran los robos en los días previos a los Reyes Magos

Las compras navideñas y previas a los Reyes Magos llenan tiendas y supermercados, pero también atraen a ladrones especializados en hurtos. Esta época del año se consolida como la preferida para cometer delitos en comercios, ya que los meses invernales concentran el 29% de los hurtos que sufren los retailers, convirtiéndose en la estación más crítica para la pérdida desconocida.

En total, la pérdida desconocida supone el 1,1% del total de la facturación de las empresas de distribución en España, lo que supone un impacto aproximado de 817 millones de euros en el sector comercial durante los últimos meses invernales. Estos datos, obtenidos del Barómetro del Hurto en la Distribución Comercial impulsado por Checkpoint Systems, ponen en relieve el problema mayúsculo que supone para los retailers la campaña de los Reyes Magos.

Las compras navideñas son una tradición que provoca grandes aglomeraciones en los principales puntos comerciales de las ciudades y un incremento notable en los establecimientos que, en muchas ocasiones, congestiona tanto a su personal como los mecanismos de vigilancia de los que disponen. Esto supone el caldo de cultivo perfecto para los ladrones que, aprovechándose del anonimato y de las masivas afluencias en las tiendas, dispone de más oportunidades para perpetrar su delictivo cometido.

Según revelan los datos del Barómetro del Hurto en la Distribución Comercial, más de la mitad de los hurtos (el 51%) son realizados por autores multirreincidentes; es decir, que realizan tres hurtos o más al año en los establecimientos y que casi la mitad de ellos (48%) tienen menos de 30 años. Además, el 35% de los hurtos son acometidos por bandas organizadas que operan con fines lucrativos y se aprovechan de estas fechas para maximizar sus beneficios hurtando en diferentes establecimientos producto de alto valor para posteriormente revenderlos en mercados paralelos.

Otro factor clave es que la agresividad en los hurtos se ha disparado en los últimos años, especialmente en épocas de mayores concentraciones como las Navidades. Concretamente, un 74% de los encuestados declara que la agresividad verbal o física de los infractores hacia el personal de tienda se ha incrementado mucho y además un 65% advierte que cada vez es más difícil encontrar personal de seguridad, en gran medida, por esta escalada de la agresividad.

La actividad de las bandas criminales se extiende a lo largo de todo el año garantizando una infraestructura para dar salida a los productos hurtados, pero tiene su época de oro tradicionalmente en Navidad. En los meses invernales la pérdida supone un 29% del total anual, registrando la mayor cifra de todo el año.

Productos más hurtados

Top 5 de artículos más robados en supermercados y grandes retailers en Navidad:

Perfumes y maquillaje. Vinos y licores. Embutidos Videojuegos y juguetes Smartphones

Tal y como explican los especialistas de Checkpoint Systems, los perfumes y el maquillaje son los artículos que serán más susceptibles a ser hurtados estas Navidades. Su pequeño tamaño y coste elevado constituyen unas características que los convierten en blancos perfectos para los delincuentes.

Dentro de la categoría de alimentación destaca el hurto de vinos y licores, en el segundo puesto del ránking. Los festejos de fin de año suponen tradicionalmente un incremento del consumo de alcohol; y esto repercute también en su hurto, que lo sufren principalmente en los supermercados y grandes almacenes. Llama la atención también el protagonismo de los embutidos, un recurrente a lo largo de todo el año.

Videojuegos y teléfonos móviles también se cuelan en este listado favorecidos por la amplia demanda existente sobre la telefonía, lo que facilita la reventa. Por último, no nos podemos olvidar de los juguetes, que en esta época del año también tienen un puesto privilegiado al inundar los salones de gran parte de los hogares españoles. En la categoría de moda y muy cerca de este top 5, destaca el hurto de calzado.