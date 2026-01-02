Problemas de circulación en la Línea 10 de Metro con 9 estaciones afectadas

La Línea 10 de Metro de Madrid está sufriendo importantes demoras que están afectando a un total de 9 estaciones del suburbano, lo que deriva en la circulación lenta de sus convoyes en ambos sentidos.

Los problemas han dado comienzo esta mañana de viernes, 2 de enero, sobre las 07:45 horas, entre Tres Olivos y Gregorio Marañón, en sentido Puerta del Sur. De momento desde Metro de Madrid no se ha indicado un tiempo aproximado de solución, como sí ocurre en otros casos, aunque se ha indicado a que se debe a una «incidencia en un tren».

A las 08:15 horas aún se mantiene la incidencia. En total hay 9 estaciones afectadas, cuya relación es: Tres Olivos, Fuencarral, Begoña, Chamartín, Plaza de Castilla, Cuzco, Santiago Bernabéu, Nuevos Ministerios y Gregorio Marañón.

La línea 10 del Metro de Madrid

La línea 10 del Metro de Madrid recorre su área metropolitana de norte (San Sebastián de los Reyes) a suroeste (Alcorcón), siendo la única que tiene ambas cabeceras fuera del término municipal de la capital. Es la tercera línea por número de estaciones (tras la línea 1 y la 5), contando con 31 (igual que la línea 7), con andenes de 115 metros entre Tres Olivos y Puerta del Sur y de 90 m entre Montecarmelo y Hospital Infanta Sofía; y es también la tercera por longitud (tras la línea 12 y la 9), con 36,514 km de vías en túnel de gálibo ancho.

La línea está dividida para su explotación comercial en dos tramos independientes en la estación de Tres Olivos, donde existe un andén central en el que es preciso cambiar de tren. El paso de la zona «central» de la línea hacia el «ámbito Metronorte» es directo, sin introducir billete, pero se necesita el título de transporte correspondiente para salir por los torniquetes de las estaciones comprendidas entre La Granja y Hospital Infanta Sofía. En sentido contrario el paso requiere introducir un billete válido para Metro de Madrid en Tres Olivos. También es necesario poseer un título de transporte adecuado para salir por los torniquetes de Joaquín Vilumbrales y Puerta del Sur.