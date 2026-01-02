Metro participa en la cabalgata de Reyes Magos con una carroza inspirada en los nuevos trenes sin conductor de la L6

La Comunidad de Madrid participará en la cabalgata de los Reyes Magos del próximo 5 de enero en la capital con una carroza inspirada en los nuevos trenes sin conductor de la L6 de Metro. El diseño toma como referencia el prototipo de los futuros convoyes, que ya fue presentado al público el pasado mes de abril en una exposición ubicada en la Plaza de Colón.

Los protagonistas de la comitiva serán los personajes del cuento infantil El viaje de Rombo, una iniciativa creada para que los más pequeños conozcan las principales características del suburbano madrileño y fomentar su uso responsable. Junto a ellos, un grupo de 60 empleados de la compañía que repartirá caramelos entre los asistentes, ataviados con la nueva edición del popular jersey navideño de Metro, que se puso a la venta hace unas semanas.

La carroza, en la que predominan el color azul corporativo y el dorado, mide 18 metros de largo por casi cuatro de ancho, y pone el foco en la innovación tecnológica de la empresa metropolitana, que acumula más de un siglo de historia en Madrid. Esta será la segunda ocasión en la que Metro de Madrid se suma a la de Sus Majestades los Reyes de Oriente, tras su participación en 2024, cuando rindió homenaje al arquitecto Antonio Palacios, autor de las primeras estaciones y de algunos de los espacios más emblemáticos del suburbano.

Refuerzo del servicio

Para facilitar los desplazamientos tanto de los madrileños como de los turistas, el Gobierno regional activará un dispositivo especial la víspera del Día de Reyes, que contempla el aumento de las frecuencias de paso de los trenes en las líneas 1, 2, 4, 5, 6, 8, y 10, coincidiendo con las franjas horarias en las que se prevé un mayor volumen de viajes hacia las zonas comerciales y de ocio.

Este refuerzo del servicio forma parte de la campaña navideña que Metro de Madrid ha puesto en marcha en Navidad y que se mantendrá hasta el 6 de enero. Durante estas fechas, las estaciones cuentan, además, con más presencia de personal de apoyo e información y de vigilantes de seguridad.