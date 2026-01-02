Tragedia en Carabanchel: tres muertos en un virulento incendio de vivienda

Una madrugada trágica se ha vivido este viernes, 2 de enero, en el distrito madrileño de Carabanchel, donde un incendio de gran intensidad ha acabado con la vida de tres personas: una mujer de 90 años de edad y sus hijos, una mujer y un hombre de 60 años. El siniestro se originó en la tercera planta de un bloque de viviendas situado en la calle Moreno, generando una situación de extrema peligrosidad debido a las altas temperaturas y la densa humareda.

A la llegada de las primeras dotaciones de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, el fuego ya había roto por la fachada posterior del edificio. Los efectivos se encontraron con serios obstáculos para acceder al foco del incendio, ya que la vivienda afectada contaba con una puerta acorazada que tuvo que ser forzada para poder entrar.

Una vez en el interior, los bomberos describieron un escenario crítico: el salón estaba completamente calcinado y el resto del inmueble se encontraba inundado de humo hasta el nivel del suelo, con temperaturas difícilmente soportables. Fue durante las tareas de control de las llamas cuando los equipos de rescate localizaron los cuerpos de los tres inquilinos.

Balance de víctimas y rescates adicionales

El personal sanitario del SAMUR-Protección Civil solo pudo confirmar el fallecimiento de las tres víctimas halladas en el piso. Según los primeros informes médicos dos personas fallecieron presuntamente por la inhalación de humo y una tercera víctima perdió la vida a consecuencia de las graves quemaduras sufridas.

Además del foco principal, el humo se propagó rápidamente hacia las plantas superiores, afectando a los dos áticos del edificio. Los bomberos lograron rescatar a dos personas que se encontraban en estas viviendas superiores; aunque presentaban un fuerte estado de nerviosismo, ambos se encontraban en buen estado de salud y fueron dados de alta en el mismo lugar tras ser atendidos por los servicios de emergencia.

Investigación en curso

Tras extinguir el incendio y realizar las labores de ventilación y refresco, la zona ha quedado bajo custodia policial. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para determinar las causas que originaron este fatal suceso en el corazón del distrito madrileño de Carabanchel.