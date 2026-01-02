Madrid amplía los horarios de sus bibliotecas para la preparación de los exámenes de febrero

La Comunidad de Madrid ampliará, a partir del día 7 de enero hasta el próximo 5 de febrero, el horario de apertura de sus bibliotecas públicas para facilitar a los estudiantes la preparación de los exámenes de febrero. Con este refuerzo, el Ejecutivo regional habilitará 1.234 puestos de lectura, una medida extraordinaria que se aplica dos veces al año, coincidiendo con los períodos de exámenes de enero-febrero y mayo-julio.

Dos de estos centros abrirán 24 horas, la Biblioteca Pública Rafael Alberti, en Fuencarral-El Pardo y Elena Fortún, en Retiro. Los otros nueve locales que se suman a la campaña y que abrirán de nueve de la mañana a una de la madrugada son José Luis Sampedro, en Chamberí; Pedro Salinas, en Centro; José Acuña, en Moncloa-Aravaca; Antonio Mingote, en Latina; Javier Marías, en Moratalaz; José Hierro, en Usera; Miguel Hernández, en Puente de Vallecas, Luis Rosales, en Carabanchel y María Moliner en Villaverde.

Las instalaciones estarán operativas los siete días de la semana y en el horario extra, únicamente se podrá acceder a las salas de lectura de adultos. Por razones de seguridad, los usuarios (a partir de 14 años) deberán identificarse a la entrada de la biblioteca durante todo su horario de apertura con el DNI o cualquier otro documento oficial.