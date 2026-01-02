Un hombre en estado crítico tras ser apuñalado en Villaverde (Madrid)

Un hombre de 37 años de edad se debate entre la vida y la muerte tras ser víctima de una agresión con arma blanca en la calle Moncada, situada en el distrito madrileño de Villaverde. El suceso, que está siendo investigado por la Policía Nacional, movilizó a los servicios de emergencias durante la madrugada.

A la llegada de las asistencias de SAMUR-Protección Civil, el varón presentaba múltiples heridas por arma blanca distribuidas en varias zonas de su cuerpo (heridas en la parte posterior del cuello, cortes en la parte posterior de la pierna y una herida a nivel supraumbilical, presuntamente penetrante).

Esta última lesión abdominal fue la que provocó una hemorragia interna masiva, derivando en una parada cardiorrespiratoria. Los sanitarios trabajaron intensamente durante 30 minutos de asistolia hasta que consiguieron recuperar el pulso del paciente. Una vez estabilizado, fue evacuado con pronóstico muy grave a un centro hospitalario.

Investigación y apoyo a la familia

Mientras los facultativos intervenían, una psicóloga del SAMUR prestó asistencia a los familiares de la víctima, que se encontraban en el lugar de los hechos. Por su parte, agentes de la Policía Nacional se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del apuñalamiento e identificar al autor o autores de la agresión. De momento, no se han notificado detenciones relacionadas con este suceso.