Rescatada una joven accidentada tras las campanadas en Navacerrada (Madrid)

La temporada de montaña de 2026 ha comenzado con trabajo para los equipos de emergencia madrileños. Apenas unas horas después de las campanadas, el Grupo de Rescate en Altura (GERA) de los Bomberos regionales ha tenido que realizar su primera salida oficial para auxiliar a una excursionista accidentada en las proximidades del Puerto de Navacerrada.

El incidente se produjo mientras la víctima, una mujer de 29 años, recorría el trayecto que enlaza el puerto con la denominada cuerda de las Cabrillas. Un mal paso en este entorno de la Sierra de Guadarrama terminó con una lesión de gravedad: una fractura de tibia y peroné.

Dada la imposibilidad de traslado por tierra y la necesidad de atención médica inmediata, el Centro de Emergencias 112 movilizó un helicóptero de rescate. En la aeronave se desplazaron los especialistas del GERA junto con un enfermero del SUMMA 112. Una vez en el punto del accidente, procedieron a la inmovilización de la extremidad afectada y al izado de la paciente para su evacuación aérea.

Traslado al hospital

Tras el rescate, la joven fue transferida a una ambulancia, que se encargó de su ingreso definitivo en el Hospital de Collado Villalba para ser tratada de sus lesiones. A raíz de este primer servicio del año, las autoridades han hecho un llamamiento a la responsabilidad individual, recordando que la montaña en invierno exige el uso de material técnico y una planificación exhaustiva de las rutas para evitar accidentes.