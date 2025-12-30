El PSOE critica que la Cabalgata de Reyes se presente en el Senado y no en espacios municipales

El Grupo Municipal Socialista (PSOE) en el Ayuntamiento de Madrid ha mostrado su disconformidad con la ubicación elegida por el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida para la presentación oficial de la Cabalgata de Reyes 2026. El concejal responsable de Cultura del PSOE, Jorge Donaire, ha criticado que un acto de carácter «popular y municipal» se traslade a la biblioteca del Senado, en lugar de celebrarse en las dependencias del propio consistorio.

Donaire ha manifestado no comprender esta decisión, recordando que la capital cuenta con una «amplia y adecuada red de bibliotecas y centros culturales municipales». Según el edil, estos espacios representan mejor la identidad de los barrios de Madrid y el carácter cercano que define históricamente a la Cabalgata de Reyes.

Dudas sobre la motivación del traslado

Desde las filas socialistas han cuestionado los motivos detrás de esta elección, alertando de lo que consideran un posible «uso político o partidista» de una institución estatal como es el Senado, cuya naturaleza debería ser neutral.

Para Donaire, la decisión de desplazar el acto fuera de la infraestructura del Ayuntamiento refleja un modelo de gestión basado en el «gesto político» por encima del «respeto a lo público». En este sentido, el concejal ha señalado que esta acción define la línea estratégica en materia de Cultura del Ejecutivo de Almeida y de su delegada de área.

Preparativos para el 5 de enero

A pesar de la polémica institucional por la presentación, los distritos madrileños ya ultiman los detalles para sus celebraciones locales. Según la programación prevista, barrios como Las Tablas celebrarán su cabalgata el sábado 3 de enero, mientras que en Montecarmelo y el Barrio del Pilar los Reyes Magos desfilarán el domingo 4 de enero, como antesala de la gran comitiva que recorrerá el centro de la ciudad el día 5.