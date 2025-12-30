¿Qué hacer en caso de atragantamiento infantil en Nochevieja?: VIDEOS

El Hospital Gregorio Marañón, centro público de la Comunidad de Madrid, ofrece algunos consejos importantes sobre cómo prevenir y actuar en caso de un atragantamiento infantil. Este tipo de accidentes ocurren con más frecuencia en estas fechas con motivo de las uvas para celebrar el fin de año en Nochevieja y durante las reuniones en torno a la comida, por lo que es importante no perder de vista a los más pequeños.

Según señalan desde el Servicio de Urgencias Pediátricas del hospital, es importante prevenir desde la preparación de las uvas, cortándolas en cuatro porciones o gajos. Aquellos alimentos similares en tamaño que también tienen son redondos u ovalados pueden seguir el mismo procedimiento, evitando mantener estas formas que pueden quedarse en la garganta de los niños.

Además, los especialistas del Marañón explican que se debe tener precaución con los frutos secos, los caramelos y chicles, así como las aceitunas y otros embutidos cortados en rodajas. Del mismo modo, se hace necesario prestar atención a otros elementos como:

Las bolsas de plástico pueden ser peligrosas, hay que tenerlas fuera de su alcance de los niños y es conveniente anudarlas al guardarlas.

Los juguetes deben ser lo suficientemente grandes para evitar que se lo introduzcan en la boca.

Mantener fuera del alcance de los niños objetos pequeños como botones, monedas y pilas de botón, que además pueden producir quemaduras o intoxicaciones.

Estos accidentes, suelen ocurrir de forma inesperada, por eso es tan importante conocer las maniobras que hay que realizar para intentar resolver el problema mientras pedimos ayuda o llegan los servicios de emergencia. Estos consejos también están disponibles en el canal oficial de YouTube del hospital (@HGregorioMaranon):

“Si el niño tose de forma enérgica, hay que acompañarle, dejarle incorporado y animarle a seguir tosiendo. Si la tos deja de ser efectiva, el niño empieza a toser menos y hay cambio de coloración, lo más importante es llamar al 112 para pedir ayuda y pasar a realizar las maniobras de desobstrucción” indica María Escobar, pediatra del Servicio de Urgencias Pediátricas.

En niños menores de 1 año

– Hay que comprobar si hay algún objeto en la boca visible y fácil, si lo vemos claramente, introduciremos el dedo por el lateral de la boca lo extraeremos con el dedo en forma de gancho, nunca meteremos la mano porque puede empeorar la situación.

– Colocaremos, al niño sobre nuestro antebrazo, ligeramente hacia abajo y le daremos 5 golpes secos en la parte alta de la espalda (entre los omóplatos) con el talón de la mano.

– Después de la daremos la vuelta y le rodearemos el tórax con ambas manos, situando los dos pulgares sobre el esternón, tal y como se hace en compresiones torácicas, pero aplicando una presión más firme en esta zona.

– Repetiremos estas maniobras 5 y 5 hasta que el niño expulse el cuerpo extraño y respire bien o empeore y pierda el conocimiento, en cuyo caso, comenzaremos las maniobras de reanimación cardiopulmonar.

En niños mayores de 1 año

– También es preciso comprobar si tiene algún objeto en la boca, si lo vemos claramente, lo extraeremos con el dedo en forma de gancho.

– Después le daremos los 5 golpes secos en la espalda (entre las escápulas) apoyando al niño sobre nuestras piernas o en bipedestación.

– Después realizaremos la denominada “maniobra de Heimlich”, poniendo nuestros brazos debajo de las axilas del niño, pondremos la mano dominante con nuestro puño cerrado con el dedo pulgar dentro y la otra mano cerrada sobre el puño en la boca del estómago. A continuación, realizaremos un movimiento hacia arriba y hacia nosotros, apoyando la espalda del niño sobre nuestro pecho. Así 5 veces.

– Veremos si ha salido el cuerpo extraño, de lo contrario repetiremos estas maniobras 5 y 5 hasta que el niño respire bien, expulse el objeto o empeore y pierda el conocimiento, en cuyo caso, comenzaremos las maniobras de reanimación cardiopulmonar.