Cae la ‘Banda de la Autocaravana’ tras robar 200.000 euros en Madrid, Alicante, Málaga y Baleares

Agentes de la Policía Nacional han detenido a los cuatro integrantes de un grupo criminal itinerante que, a bordo de una autocaravana, se desplazaba por diferentes puntos de España para, presuntamente, cometer robos y hurtos en zonas de alto poder adquisitivo y turístico. Los detenidos, todos ellos han ingresado en prisión, están implicados en hasta 25 delitos contra el patrimonio que generaron un perjuicio económico cercano a los 200.000 euros.

Tras detectar el desplazamiento desde Francia hacia la Costa del Sol, a bordo de una autocaravana, los agentes arrestaron a los cuatro integrantes en la ciudad de Benalmádema e intervinieron 24.000 euros en efectivo así como dispositivos electrónicos y joyas, todo ello oculto en diferentes “caletas” en el interior del vehículo.

Delincuencia itinerante a bordo de una autocaravana

La investigación comenzó el pasado mes de septiembre tras el robo de una caja fuerte en un centro comercial de Elche, donde se sustrajo unos 8.800 euros en efectivo. Tras diversas gestiones, los agentes identificaron a los presuntos autores y constataron que era un grupo criminal dedicado a la comisión de delitos contra el patrimonio con carácter itinerante. Gracias a ello se pudo comprobar su implicación en otros diez delitos, entre ellos el hurto en un furgón blindado en el que sustrajeron 60.000 euros en efectivo cometido en Ibiza.

Con las pesquisas realizadas, los investigadores detectaron que se desplazaban siempre en autocaravana por todo el territorio nacional, careciendo de domicilio conocido en nuestro país, y que estaban especializados en dos delitos en concreto, el robo con fuerza y hurtos de caja fuerte así como el robo con fuerza en interior de vehículo.

Para cometer los hechos, siempre en zonas de alto poder adquisitivo y turístico, actuaban de forma coordinada y realizaban labores de vigilancias previas y seguimientos, siendo su objetivo la sustracción de dinero, joyas o dispositivos electrónicos para su posterior receptación en el mercado negro. Todos ellos disponían de multitud de identidades y documentaciones falsa, teniendo uno de ellos hasta 24 identidades diferentes.

25 hechos esclarecidos por toda España

Finalmente, los agentes detectaron el desplazamiento en autocaravana del grupo desde Niza –su lugar de residencia- hasta la Costa del Sol para la probable comisión de más hechos delictivos. Finalmente fueron localizados y detenidos los cuatro integrantes en la localidad de Benalmádena donde se realizó la entrada y registro del vehículo, localizando en su interior diferentes caletas donde ocultaban efectos provenientes de los ilícitos. En total se intervino 24.000 euros en efectivo, 1000 en diversa moneda extranjera, una moneda de oro de 100 francos, numerosos dispositivos electrónicos de gran valor y diversas joyas.

De todas las gestiones practicadas, los agentes han podido esclarecer 25 hechos delictivos contra el patrimonio -cometidos en localidades de Alicante, Málaga, Islas Baleares y de la Comunidad de Madrid- con un perjuicio económico valorado en unos 200.000 euros. Los cuatro detenidos han ingresado en prisión.