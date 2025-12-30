Atropello mortal y fuga en Fuencarral-El Pardo: el cadáver fue encontrado 5 horas después

La Policía Municipal ha procedido a la detención de una mujer de 60 años en el municipio de Pozuelo de Alarcón, acusada de ser la responsable de un atropello mortal y posterior fuga. El siniestro tuvo lugar el pasado domingo de madrugada en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo.

Los hechos se desencadenaron alrededor de las 02:00 horas del domingo a la altura del número 12 de la calle Valle de Mena, en una zona situada frente a la estación de Metro de Antonio Machado. A pesar de la violencia del impacto, el cuerpo de la víctima —un varón de 60 años— no fue descubierto hasta cinco horas más tarde.

Sobre las 07:00 de la mañana, una mujer que practicaba deporte por la zona localizó el cadáver y alertó de inmediato a los servicios de emergencia. Según el informe policial, el cuerpo del fallecido presentaba traumatismos en el brazo y la cadera que resultaban compatibles con un atropello por vehículo a motor.

Cámaras de seguridad y localización en Pozuelo

El Grupo de Atestados de la Policía Judicial de Tráfico asumió la investigación, centrando sus esfuerzos en el análisis de las cámaras de videovigilancia del entorno. El rastreo permitió identificar un turismo que abandonaba el túnel de Sor Ángela de la Cruz con desperfectos evidentes en su parte frontal.

Tras un exhaustivo visionado de varias horas de grabación, los agentes lograron identificar la titularidad del coche, que pertenecía a una vecina de Pozuelo de Alarcón. La detención se materializó ayer lunes en dicha localidad. A la mujer se le imputan presuntos delitos de homicidio por imprudencia y abandono del lugar del accidente.