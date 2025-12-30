El atragantamiento de una niña en Sol y 50 «extravíos cercanos» en Madrid estas navidades

El dispositivo del Ayuntamiento de Madrid para las fiestas navideñas llega a otras de sus citas destacadas con la celebración, esta noche en la Puerta del Sol, de las ya cada vez más multitudinarias preúvas, ensayo para la tradicional Nochevieja de mañana. Se trata de un operativo específico que engloba los ámbitos de la seguridad y las emergencias, además de la limpieza posterior de la plaza, que ha supervisado esta mañana en Sol la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, acompañada del concejal de Centro, Carlos Segura.

“Este dispositivo, como cada año, hará un especial hincapié en la prohibición de acceder con objetos peligrosos, en el control de la venta ambulante y en evitar los hurtos, tratando de garantizar, al igual que en toda la campaña de Navidad, la total normalidad y la ausencia de incidentes de importancia en las celebraciones, pese a la gran afluencia de gente, y la rápida asistencia sanitaria de precisarse”, ha subrayado Sanz, destacando también la limpieza posterior en Sol tras los festejos.

Para todo ello, se desplegarán más de 300 efectivos municipales cada una de las dos citas festivas, entre policías municipales (unos 160), sanitarios de SAMUR-Protección Civil (unos 40) y bomberos municipales (seis), junto a personal del servicio de limpieza municipal (en torno a un centenar).

En concreto, Policía Municipal dispondrá de agentes de las comisarías de distrito, Comisaría Central de Seguridad, Sección de Apoyo Aéreo (drones), Sección Canina, Escuadrón de Caballería y de Emisora Central y Videoanálisis. SAMUR-Protección Civil desplegará cinco ambulancias cada jornada (tres básicas y dos avanzadas), un equipo logístico (Fénix), sanitarios a pie (ECOS) y un dispositivo preventivo para actos antisociales (DEPAS), además de un mando y dos operadores de refuerzo. Bomberos sumará al retén (un camión con cinco bomberos) a un jefe de sector presente en el control del dispositivo –CECOR–, que se habilitará como cada año con representantes de todos los servicios desplegados. El servicio de limpieza municipal contará con más de 40 máquinas cada jornada para trabajar.

Vaciado de la Puerta del Sol y llenado posterior con filtros y aforo

Como cada año, se vaciará la Puerta del Sol previamente (desde las 21:00 h) para acceder posteriormente (22:00 h) las personas que quieran asistir a las preúvas hoy, y mañana a las uvas, a través de cuatro zonas con doble filtro policial (prefiltro y filtro) hasta cubrir el aforo, de nuevo fijado en 15.000 personas.

Esos filtros se atenderán, un año más, al 50 % entre Policía Municipal y Policía Nacional. Esos puntos son los accesos a Sol por calle Mayor, calle Arenal, calle Alcalá y Carrera de San Jerónimo. A los que intenten acceder por otras calles (Preciados, Montera…) se les dirigirá hacia esos puntos.

Breves cortes de tránsito peatonal en momentos puntuales de las fiestas

Como ha avanzado Sanz, “la normalidad y la ausencia de incidentes” han caracterizado, hasta ahora, el desarrollo del dispositivo de Navidad de este año, que arrancó el pasado día 22 de noviembre (con el tradicional encendido de luces) y que se prolongará hasta la noche del 6 de enero.

Así, y pese a la gran afluencia de gente registrada en todo el centro y en las zonas comerciales, Policía Municipal solo ha tenido que efectuar breves cortes de tránsito peatonal durante algunos momentos puntuales, en concreto del puente de la Constitución (en las calles Preciados y Carmen, de acceso a Sol, antes de las proyecciones de los videomapping en la plaza) y el día del encendido de luces.

Las atenciones de SAMUR-PC se han ceñido, principalmente, a atenciones habituales de carácter leve, la mayoría debidas a caídas, torceduras, mareos, etc. Lo más relevante fue la atención por un subinspector de Policía Municipal, en el puente de la Constitución, a una niña de dos años que se había atragantado en Puerta del Sol, realizando la maniobra de Heimlich, para después ser atendida por SAMUR-PC y recibir el alta. Policía Municipal, además, ha entregado en lo que va de dispositivo unas 6.000 pulseras a niños que visitan el centro para que sus padres escriban sus datos y agilizar que se les encuentre ágilmente si se extravían.

A pesar de ello, 50 menores han llegado a perderse: «nos dice policía que son en torno a 50 los extravíos que se han producido, pero hablamos de extravíos cercanos en los que no ha pasado demasiado tiempo hasta que les han vuelto a localizar, pero sí alguna situación un poco más estresante», ha explicado Sanz.