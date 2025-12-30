Detenido un joven por violar a una mujer y su sobrina en un piso de Puente de Vallecas

Un grave episodio de violencia sexual tuvo lugar el pasado domingo, 28 de diciembre, por la mañana en el distrito madrileño de Puente de Vallecas. Agentes de seguridad procedieron a la detención de un varón de 32 años y nacionalidad peruana, acusado de haber agredido sexualmente a una mujer de 36 años y a la sobrina de esta, ambas de su misma nacionalidad.

Los hechos se desencadenaron tras una jornada festiva nocturna en la que el grupo de conocidos estuvo ingiriendo bebidas alcohólicas. Según la investigación preliminar, al despuntar el día, el ahora detenido se trasladó a la vivienda de la mujer de 36 años. Aprovechando que la víctima presentaba mermadas sus facultades debido a la ingesta de alcohol, el hombre habría cometido la primera violación.

Doble agresión en el mismo domicilio

Tras el primer ataque, el presunto agresor se habría dirigido a la habitación de la sobrina, donde, según el testimonio de las afectadas, se produjo una segunda agresión sexual. Una de las víctimas logró contactar con los servicios de emergencia para denunciar lo sucedido, lo que movilizó un dispositivo inmediato.

Al lugar de los hechos acudieron dotaciones de la Policía Municipal de Madrid y de la Policía Nacional. Tras entrevistarse con las dos mujeres y recabar los primeros indicios, los agentes arrestaron al sospechoso en el lugar. Asimismo, sanitarios del Samur-Protección Civil se personaron para ofrecer asistencia médica y psicológica a las víctimas.

Investigación en manos de la UFAM

La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional ha asumido la gestión del caso. Las dos denunciantes ya han comparecido ante esta unidad especializada para ratificar los hechos. El detenido permanece bajo custodia policial a la espera de ser puesto a disposición judicial.