El PSOE exige las facturas de los 500 millones de euros otorgados por Ayuso a Quirón y Ribera Salud en navidades

El Grupo Parlamentario Socialista (PSOE) en la Asamblea de Madrid ha registrado una batería de peticiones de información dirigidas al Ejecutivo regional tras conocerse el abono de 500 millones de euros destinados a los cinco hospitales públicos de gestión privada de la región. Según ha denunciado el portavoz de Sanidad del PSOE, Carlos Moreno Vinués, esta cuantía no figuraba en los presupuestos y se ha aprobado en el último Consejo de Gobierno del año, horas antes de Navidad, para «evitar el control de la cámara».

Desde el PSOE critican que este movimiento presupuestario se produzca mientras se reducen las partidas para otros servicios públicos. «No hay dinero para reforzar la Atención Primaria ni para abrir los centros de salud por las tardes, pero sí aparecen 500 millones más para las empresas favoritas de la señora Ayuso», ha señalado Moreno Vinués.

Petición de informes y fiscalización

Los socialistas han puesto el foco especialmente en el «rescate» de 106 millones de euros destinados a los centros menos rentables del grupo Quirón. Para esclarecer estos movimientos, el grupo parlamentario ha solicitado formalmente:

Todos los expedientes que justifican este nuevo pago millonario a las gestoras privadas.

Los informes de la Consejería de Sanidad que detallen la metodología de cálculo empleada para fijar estas indemnizaciones.

empleada para fijar estas indemnizaciones. El informe de fiscalización de la Intervención General de la Comunidad de Madrid que avala el abono de dichas liquidaciones.

Críticas al modelo de gestión

Moreno Vinués ha calificado de «complicidad evidente» la relación del Gobierno autonómico con grupos como Ribera Salud y Quirón, señalando que, en cualquier gestión pública rigurosa, estas decisiones deberían conllevar dimisiones. Asimismo, ha reprochado que el Plan Integral contra las listas de espera haya visto recortado su presupuesto para 2026 a la mitad, mientras se desvían fondos a entidades privadas.

Esta reclamación de información busca, según el PSOE, arrojar luz sobre un proceso que consideran opaco y que afecta directamente a la financiación del sistema público de salud madrileño.