El Museo del Prado supera por tercer año consecutivo su récord histórico de visitantes

El Museo Nacional del Prado ha superado, antes de que finalice 2025 y por tercer año consecutivo, el récord de visitantes. La cifra a fecha de hoy se eleva a 3.479.838 frente a los 3.457.057 registrados en 2024. El mes que ha registrado un mayor número de visitas ha sido mayo con más de 339.000 personas (número exacto 339.062) mientras que el día 3 de mayo se ha convertido en la fecha (provisional hasta que finalice 2025) de mayor afluencia de público con un total de 17.484 visitantes.

Hasta ayer un total de 3.479.838 personas han visitado el Museo frente a las 3.457.057 que lo hicieron a cierre de 2024, lo que supone superar el máximo histórico anual de visitas cuando aún quedan 3 días para cerrar 2025. Los datos muestran que un 45,35% de estas personas accedieron al Museo de manera gratuita y que el 67,30% son visitantes extranjeros y un 32,70% nacionales.

José Sacristán pone voz a la mejor definición del Museo del Prado: “es una especie de patria”

“Desde fuera y lejos de España, cuando uno piensa en el Prado, este no se presenta nunca como un museo, sino como una especie de patria, como una roca”. Así definió esta institución el artista Ramón Gaya, pintor en el exilio, en su ensayo de 1953, Roca española. La colaboración desinteresada del actor y director, José Sacristán, dota de actualidad y sentido un texto esencial para entender el papel trascendental del Museo del Prado.