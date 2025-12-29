Madrid prorroga las bonificaciones y mantiene los precios del transporte público para 2026

La Comunidad de Madrid continuará aplicando a partir del 1 de enero de 2026 las bonificaciones extraordinarias al transporte público que han estado vigentes desde el 1 de julio de 2025, manteniendo idénticos precios, gratuidades y descuentos para los diferentes títulos del sistema tarifario del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), con financiación tanto estatal como autonómica.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha presidido hoy el Consejo de Administración del CRTM donde se ha aprobado mantener la subvención a las tarifas que beneficiará a unos 6 millones de usuarios que podrán seguir desplazándose en Metro, autobuses urbanos e interurbanos y Metro Ligero en las mismas condiciones económicas establecidas para los últimos seis meses.

Por ello, se mantendrán las tres modalidades de abono gratuito que ya existían, la tarjeta infantil hasta los 7 años, la de los mayores de 65, financiadas íntegramente por el Ejecutivo autonómico y la nueva incorporada el 1 de julio de 2025 con la gratuidad para los menores hasta 14, financiada por el Gobierno central. Por otro lado, se prorrogan también los descuentos del 50% en el Abono Joven, dirigido a personas de entre 15 y 25, que podrán seguir viajando por toda la región por 10 euros al mes, con financiación estatal y autonómica.

Los demás títulos mensuales para usuarios de entre 26 y 64 años mantendrán una rebaja del 40%, así el de la zona A conserva la tarifa de 32,70; el B1 38,20; el B2 43,20, y el B3, C1 y C2: 49,20. Por último, el bono de 10 viajes de Metro, EMT y ML1 seguirá costando 7,30 euros.

Las bonificaciones están financiadas por la Comunidad de Madrid junto al resto de administraciones adheridas al CRTM y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026.