Nuevo Baztán: historia, arte y futuro en la Villa Ilustrada de Madrid

A tan solo 45 minutos del centro de Madrid, Nuevo Baztán se revela como un destino imprescindible para quienes desean descubrir un lugar con alma, historia y belleza. Esta villa planificada del siglo XVIII, joya del urbanismo barroco español, ha comenzado una nueva etapa de revitalización gracias al apoyo de los fondos europeos Next Generation EU, impulsando la digitalización, la sostenibilidad y la proyección turística de este enclave único.

Pasear por Nuevo Baztán es sumergirse en un legado ilustrado sin precedentes. Fundado por Juan de Goyeneche, mecenas y empresario navarro, este municipio nació como un modelo pionero de ciudad-fábrica: un lugar donde convivían industria, espiritualidad y vida comunitaria. Hoy, forma parte de la red de Los Pueblos más Bonitos de España, es Conjunto Histórico-Artístico desde 1941 y está reconocido como Bien de Interés Cultural (BIC).

Pero más allá de los títulos, lo que realmente sorprende es la armonía de sus calles, la elegancia sobria de sus edificios y la potencia simbólica de sus rincones. La plaza central, el antiguo palacio de Goyeneche, la iglesia barroca de San Francisco Javier, las fuentes ornamentales y los jardines son solo algunas de las joyas que contiene

Uno de los elementos más singulares del conjunto es la portada del palacio, rematada por un impresionante escudo que guarda siglos de historia. El baquetón de la portada destaca la figura de un león con las fauces abiertas que sujeta el escudo ajedrezado del Valle del Baztán. Este símbolo fue concedido en 1212 a los baztaneses como reconocimiento a su valentía en la batalla de las Navas de Tolosa.

Coronando la estructura se encuentra un escudo nobiliario que sobresale por encima de la cubierta. En él se representan los títulos del Marqués de Belzunce y el Conde de Saceda, unificados en la figura de Francisco Miguel de Goyeneche, segundo hijo del fundador.

El Conjunto Histórico de Nuevo Baztán es un organismo vivo que conserva elementos fundamentales para entender la historia del urbanismo, la industria y el arte en España. Entre sus principales recursos destacan:

El Palacio de Goyeneche , residencia del fundador y centro simbólico de la villa.

, residencia del fundador y centro simbólico de la villa. La Iglesia de San Francisco Javier , una joya del barroco madrileño con una impresionante fachada.

, una joya del barroco madrileño con una impresionante fachada. Las antiguas fábricas , restos del pasado industrial de la villa (vidrio, textiles, papel…).

, restos del pasado industrial de la villa (vidrio, textiles, papel…). Las fuentes y plazas, espacios para el encuentro, el descanso y la conexión con la arquitectura.

Gracias al apoyo de los fondos NextGenerationEU, el Ayuntamiento de Nuevo Baztán ha iniciado un ambicioso proceso de transformación turística. A través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, se han activado herramientas de comunicación digital, un nuevo branding turístico y la puesta en valor de los recursos culturales a través de contenidos inmersivos y señalética inteligente.

Este esfuerzo no solo busca atraer más visitantes, sino mejorar la experiencia y posicionar a Nuevo Baztán como un modelo de turismo cultural inteligente y sostenible, siempre desde el respeto por su historia y autenticidad.

Una escapada para estas fiestas

Estas Navidades, Nuevo Baztán se convierte en una opción ideal para quienes quieren escapar del ruido sin irse lejos. Su autenticidad, su riqueza patrimonial, su alma barroca y su proximidad a Madrid lo hacen perfecto para una excursión de día en familia, en pareja o con amigos.

Descubrirlo es redescubrir también nuestra historia. Porque muchas veces lo que buscamos fuera lo tenemos justo delante. Y porque hay lugares que no solo se visitan, sino que se viven y se sienten.

Hoy, como en el siglo XVIII, Nuevo Baztán mira al futuro sin olvidar su origen. El espíritu ilustrado de Juan de Goyeneche sigue presente en sus calles, en sus muros, en sus plazas. Y su mensaje —orden, progreso, comunidad— sigue vigente para quienes creen que otro modo de habitar, de crear y de convivir es posible.

📍 Nuevo Baztán: arte, historia, inspiración. El alma ilustrada que inspira futuro

