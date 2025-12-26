La Herrería-El Castañar y la Silla de Felipe II: una escapada por la naturaleza para disfrutar del fin de semana

Estamos inmersos en el primer fin de semana del invierno y qué mejor forma de disfrutar de él que con una escapada a la naturaleza. ¿Qué tal una ruta de senderismo en San Lorenzo el Escorial? La Herrería, El Castañar o la Silla de Felipe II son algunos de los enclaves que te dejarán asombrado con sus paisajes.

El espacio que atraviesa este recorrido forma parte de la Red Natura 2000 al estar incluido en el Lugar de Interés Comunitario “Cuenca del Río Guadarrama”. Los valores naturales y paisajísticos de la Herrería han llegado hasta nuestros días por ser una propiedad perteneciente a Patrimonio Nacional, no vendida en la Desamortización de bienes de la corona, del último tercio del siglo XIX.

En el itinerario disfrutaremos de cuatro hábitats perfectamente distinguibles: las Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia, los robledales galaico portugueses de Quercus robur y Quercus pirenaica, el bosque de Castania sativa y los Bosques galería de Salix alba y Populus alba. También atraviesa el Monasterio y Sitio de El Escorial, bien declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1982.



Empezamos la ruta en la Oficina de turismo (1). Al bajar por la calle Grimaldi nos encontramos de frente el magnífico Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (1563-1584). Atravesamos el muro que delimita la Lonja. A la derecha quedan los edificios que la enmarcan: la Primera y la Segunda Casas de Oficios (1587-1596), la Casa del Primer Secretario de Estado o Tercera Casa de Oficios (1785-1797) y de frente la Casa del Infante y de la Reina (1770-1776).

En el pretil del muro de la Lonja una placa conmemora la meridiana trazada por Luis Ceballos Medrano en 1905 (2) que se complementa con otra situada a la izquierda de la entrada del Convento (3). La línea imaginaria que las une señala el norte y nos indica que la orientación del Real Monasterio no coincide exactamente con los puntos cardinales (12º de declinación nordeste).

Enfrente la Casa de la Compaña (1590-1597), hoy Real Centro Universitario Escorial – María Cristina, se une a la Botica a través de un edificio compuesto de Arcos (4) bajo los que se encuentra la entrada al Jardín de los Frailes (acceso libre, lunes cerrado). Más adelante un mirador (5) nos recompensa con unas fantásticas vistas del Real Monasterio, el Jardín, las Huertas y el Estanque. También la línea del cielo de la ciudad de Madrid se divisa los días despejados.

Frente al mirador, una estatua en bronce de Felipe II (6), nos sugiere pasar al Parque Adolfo Suarez – RCU Escorial-María Cristina (lunes cerrado), dónde encontramos una Sabina de Virginia (7) y dos ejemplares de Castaños de Indias centenarios (8) que son Árboles Singulares de la Comunidad de Madrid (en adelante AS). Salimos por la puerta opuesta y cruzamos el Paseo Carlos III con mucha atención. Por la alineación de Castaños de indias llegamos a las dos columnas de acceso (9) a la zona de la Herrería, declarada Paisaje Pintoresco en 1961 junto con el Pinar de Abantos.

Bajamos la Cuesta de los Pastores y, en la primera bifurcación, continuamos por el camino de la derecha que nos lleva a la Fuente del Seminario (10), una de las numerosas fuentes de piedra cavadas bajo el nivel del suelo que salpican la Herrería. Allí hallamos un tablón con las aves representativas y un Kiosco con un conjunto de paneles interpretativos de la Herrería (se ven en horario de apertura).

Una flecha azul nos indica la senda que llega al bello ejemplar del Árbol del amor (11) que está en la intersección con la Cuesta de los Pastores, la cuál seguimos hasta cruzar el puente de piedra, desde el que veremos una alineación de Plátanos de sombra (12) y a su derecha el Real Club de Golf La Herrería (13). Una señal (14) nos sugiere la proximidad de la Fuente de los Capones (15) y un poco más adelante, la Cruz de los Romeros (16) indica que por aquí pasa el Cortejo que acompaña a la Virgen de Gracia, patrona de San Lorenzo de El Escorial, en su procesión hasta la Ermita.

En el Puente sobre el Arroyo del Batán (17) apreciamos la diversidad paisajística del Bosque galería creado en sus márgenes en el que se encontramos chopos, sauces, fresnos, rosáceas, zarzales y espinos. Una valla advierte que entramos en una zona de circulación de vehículos hacia una zona de aparcamiento. Atentos, cruzamos la M-505 por el paso de cebra (18). La carretera se bifurca presidida por otra Cruz de los Romeros (19). Tomamos la derecha. Encontramos una desviación a la izquierda que lleva a la Ermita de la Virgen de Gracia (20) y a la Fuente de la Ermita (21). En este entorno, todos los segundos domingos de septiembre se celebra la Romería de la Virgen de Gracia, Fiesta de Interés turístico Nacional, desde 1988, donde la población gurriata homenajea a su patrona, mientras baila el rondón, al ritmo de sus dulzainas.

Seguimos el camino por el que venimos y llegamos a la puerta principal de la finca El Castañar (22), desde la que se ve el paseo arbolado que la recorre casi en su totalidad. En su interior se encontraba una iglesia del siglo XIII en honor de la Virgen de la Herrería, patrona del municipio de El Escorial, que fue trasladada a la Iglesia de San Bernabé a finales del siglo, antes de que el edificio fuera destruido en tiempos de Felipe II.

Retrocedemos nuestros pasos hasta la valla (23) que ahora nos queda a la izquierda. El estrecho sendero que tomamos se bifurca (24). Tomamos la izquierda e iniciamos un ligero ascenso paralelo al muro de El Castañar y dejamos atrás una puerta de servicio de la finca (25).

Ya en la pista asfaltada (26) vamos hacia la izquierda hasta llegar a la Fuente de la Reina (27), ubicada en un fantástico castañar en el que destacan dos ejemplares de AIS (28 y 29), próximos al arroyo intermitente que viene de la montaña, arces de montpellier y rebollos. Aquí también se inicia la “Senda ecológica” adaptada y accesible que discurre por la pista forestal hasta la Silla de Felipe II. Seguimos por ella hasta un cartel (30) frente al conocido Tilo de la Mano (31), tras el muro de piedra de El Castañar, al que le faltan dos de las cinco ramas que dieron origen a su nombre.

Seguimos y dejamos a la izquierda la fuente de los Dos Hermanos (32) y la Cueva del Oso (33), lugar para motivar la imaginación de los más pequeños. A la derecha un camino (34) nos lleva a una nueva bifurcación con una valla por la que continuamos. Desde ahí vemos la cerca de piedra seca que nos acompañará a la derecha y que delimita el Territorio Histórico de Felipe II, declarado Bien de Interés Cultural por la Comunidad de Madrid en 2006, que abarca la práctica totalidad de los municipios de San Lorenzo de El Escorial y de El Escorial.

Seguimos por el sendero de la izquierda hasta la ruina de la Casa del Sordo (35), una casa de guardabosques del siglo XVI. Desde allí vemos las fantásticas vistas del entorno escurialense y nuestro siguiente destino: la Silla de Felipe II (36), a la que llegamos por uno de los senderos que acaban en ella, que, según la tradición, era desde dónde Felipe II contemplaba la evolución de las obras del Real Monasterio y de la que, recientemente, se apunta que pudiera ser un altar vetón.

Subimos los escalones esculpidos en la piedra para fotografiar la magnífica panorámica y sentarnos dónde se cree que Felipe II apreciaba la evolución de las obras del Real Monasterio. A su lado un precioso Arce de Montpellier (AIS) (37) y, más allá, un gran bolo granítico que se mantiene en equilibrio sobre otra roca (38).

Descendemos por el tupido bosque de roble melojo (39), al que acompañan arces de Montpelier, enebros, ruscos y torviscos, y dejamos atrás la Fuente de las Arenitas (40) y la Fuente de la Prosperidad (41). El sendero nos lleva a la carretera de la Silla que ya conocemos. Cruzamos nuevamente la M-505 por el paso de cebra (42). Al pasar Puente del Arroyo del Batán, en la bifurcación (43), tomamos la derecha y pasamos delante del Albergue de Santa María del Buen Aire (44).

Cogemos un caminito que sale a la derecha y tras pasar una pasarela de madera llegamos a una dehesa de fresnos (45) y rebollos, con arbustos como endrinos, majuelos, zarzamoras, y rosas silvestres. A la izquierda, fuera del camino avistamos un majestuoso fresno declarado AIS (46). Continuamos hasta la Calleja Larga. A la izquierda dejaremos una Casa del Guarda (47) y a la derecha una lápida escondida que forma parte del muro de la Casita del Príncipe (48).

Al final de la Calleja encontramos las entradas del Bosquecillo del Real Monasterio (49) a la izquierda, no accesible al público y de la coqueta Casita del Príncipe (50) a la derecha con su parque y jardines cortesanos . Al dirigirnos hacia el Real Monasterio nos detenemos en el pequeño balcón (51) desde el que apreciamos los Jardines del Rey y de la Reina, antes de finalizar nuestro recorrido.

