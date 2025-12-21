Rescatados tres excursionistas madrileños tras horas perdidos en Asturias

Lo que comenzó como una jornada de senderismo entre la localidad de Alles y el Pico Liño terminó en un despliegue de emergencia que se prolongó hasta casi las 9 de la noche de este sábado. Tres personas con residencia en Madrid —una mujer de 52 años y dos jóvenes de 18 y 19— tuvieron que solicitar auxilio al servicio 112 Asturias tras perder el rumbo y verse incapaces de progresar por el relieve del concejo asturiano.

El aviso, registrado a media tarde, movilizó de inmediato a especialistas en rescate de montaña tanto de la Guardia Civil como del cuerpo de Bomberos regional. La intervención contó con la participación de siete profesionales, incluyendo a un miembro del GREIM que se incorporó de forma voluntaria a la búsqueda. La localización de los afectados se produjo pasadas las siete de la tarde en un área de vegetación baja.

En ese momento, ya sin luz solar, los excursionistas utilizaron la iluminación de sus teléfonos móviles como señal visual para orientar a las patrullas que ascendían a su encuentro. Tras verificar que los tres se encontraban ilesos, los rescatadores les suministraron alimento, agua y ropa de abrigo antes de iniciar el descenso.

Para garantizar la integridad del grupo durante el retorno por terreno escarpado, los agentes aplicaron técnicas de seguridad mediante cuerda corta con las dos mujeres, facilitando así su avance en condiciones de baja visibilidad. El dispositivo concluyó con éxito a las 20:55 horas en el punto de inicio de la ruta, donde los senderistas pudieron recuperar su vehículo sin necesidad de recibir cuidados sanitarios adicionales.