Regresa por Navidad la zona de ocio infantil ‘Trin, Tran, Tren’ en Nuevos Ministerios

Renfe Cercanías Madrid pone en marcha, desde este lunes 22 de diciembre, la zona de ocio infantil “Trin, Tran, Tren” en la estación de Nuevos Ministerios, coincidiendo con las vacaciones de los más pequeños en Navidad.

Los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre, y el día 2 de enero de 2026, los más pequeños de la casa pueden disfrutar de los talleres de pinta caras y globoflexia, tiro al arco infantil, escape room o piscina de bolas, entre otras actividades relacionadas con el mundo del tren de Cercanías.

Con un horario de 11:00 a 13:30 horas y de 17:00 a 19:30 horas, la actividad cuenta con un recorrido de 30 minutos aproximadamente para disfrutar de hasta 34 opciones diferentes. Está dirigido a niños y niñas de entre 4 y 11 años, que se dividirán en grupos de 8 a cargo de un monitor. Este espacio multidisciplinar contará con juegos, pruebas y actividades que tendrán que ir superando para llegar a la prueba final (con regalos incluidos para todos).

Entre las actividades, destacan la piscina de bolas, el rockódromo, el juego de bolos, el Twister gigante o el minigolf. Para los más musicales, el karaoke navideño o el limbo musical donde mostrarán sus dotes en el cante, además de coordinación y elasticidad. También habrá un espacio de multideporte para pequeños campeonatos de bádminton, tenis o mini fútbol.