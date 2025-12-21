Más de 11.000 papás, mamás Noel y elfos conquistan las calles de Madrid con récord de participación

La Carrera de Papá Noel El Corte Inglés ha vuelto un año más al Paseo de la Castellana con récord de participación reuniendo en esta 14ª edición a 11.000 personas que han teñido del rojo y blanco de Papá Noel (salteado con el verde y blanco de los trajes de los elfos que lucen los menores de 12 años) el centro de Madrid. La prueba de 4,5 kilómetros ha comenzado a las 10.00h en el Paseo de Recoletos con la llegada del mismísimo Papa Noel, que ha liderado la marea de corredores en su carroza. Detrás, 11.000 participantes entre adultos y niños, han disfrutado del recorrido urbano dando comienzo a la Navidad con esta cita divertida y familiar que ya se ha hecho tradicional en el calendario deportivo madrileño.

En categoría masculina el ganador ha sido Florencio Arroba completando los 4,5 kilómetros de recorrido en 12:53, Carlos Arroba ha sido segundo y Jorge Martínez tercero. En categoría femenina la atleta Tamara Sanfabio ha sido la campeona con un tiempo de 15:57, seguida de Blanca Fernández en segunda posición y Beatriz Morillo tercera. En categoría infantil Grabriel Illan ha sido primer elfo en meta y Rebeca Tejada primera en categoría infantil femenina.

UNA CARRERA SOLIDARIA

Durante el evento Cruz Roja ha recibido el cheque de 11.000 euros, cantidad donada al proyecto “PRIMERA INFANCIA” de Cruz Roja, un proyecto que integra un conjunto de actuaciones dirigidas a apoyar a las familias en situación de vulnerabilidad social para que, padres, madres y/o abuelos que están criando y educando a niños/as de 0 a 6 años, puedan responder a sus necesidades.

La Biblioteca Infantil de la Fundación ONCE ha estado presente en la zona de postmeta con un pintacaras y un cuentacuentos para los más pequeños. Por su parte, Toyota Kuruma ha recogido durante toda la mañana juguetes nuevos o seminuevos y material escolar que entregarán a la Fundación Pajes Mágicos y la Asociación Encamino para que ningún niño se quede sin regalos estas fiestas.

PAPÁ NOEL Y MAMÁ NOEL DE ORO 2025

Antes del inicio de la prueba, en el arco de salida, se ha hecho entrega del Papá Noel de Oro a Pablo Villalobos y de la Mamá Noel de Oro a Tamara Sanfabio, dos atletas madrileños que cada año participan en esta prueba de forma familiar. Pablo Villalobos ha sido internacional en todas las modalidades del atletismo, pista, campo a través ruta y montaña destacando su 5º puesto en el Campeonato de Europa de Maratón en 2010 y 7º de Europa de 5.000m en pista en 2006. Doble campeón de España de maratón 2011 y 2017 y de medio maratón en 2009.

Tamara Sanfabio, campeona de España de maratón en 2011, récord de España de 2000m obstáculos durante casi quince años, bronce iberoamericano en 3000m obstáculos en 2006 y cinco veces primera española en las maratones de Sevilla y Madrid. Es la atleta que este año recibirá la Mamá Noel de oro y que ha sido ganadora de las dos últimas ediciones de esta prueba.