El grupo católico Hakuna ofrece este lunes un concierto gratuito en Sol

La Puerta del Sol será el escenario este lunes, 22 de diciembre, de una de las citas más esperadas de la agenda navideña madrileña. El grupo Hakuna Group Music ofrecerá un recital en directo desde el balcón principal de la Real Casa de Correos a partir de las 18:00 horas. Según ha informado el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, los asistentes podrán disfrutar de la interpretación de cinco de las piezas más representativas de la formación, en un evento de libre acceso hasta completar el aforo de la plaza.

Hakuna es una asociación privada de fieles y movimiento eclesial católico que nació en 2013, coincidiendo con los preparativos de la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro. Su vertiente musical, Hakuna Group Music, está integrada por jóvenes artistas del propio movimiento y se ha consolidado como un fenómeno de masas en España, logrando situar composiciones de temática religiosa en las listas de éxitos nacionales y acumulando millones de reproducciones en plataformas como Spotify y YouTube.

La actuación se enmarca en el ciclo «Villancicos en Sol», una iniciativa que busca dinamizar el centro de la capital durante las fiestas. La participación de Hakuna supone un atractivo adicional para la programación de este año, dada su capacidad de convocatoria entre el público joven y su impacto en redes sociales, donde cuentan con cientos de miles de seguidores. La cita servirá para acercar el repertorio de la formación, que combina música contemporánea y fe, al corazón de la Navidad madrileña.