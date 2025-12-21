Asaltan un supermercado DIA de San Blas-Canillejas: se llevan productos gourmet

La Policía Judicial de la Policía Nacional investiga un robo de productos gourmet valorados en 1.500 euros en un comercio de San Blas-Canillejas. Aún no se han practicado detenciones tras el suceso.

Un establecimiento de la cadena DIA, ubicado en el número 6 de la calle Pobladura del Valle —en las proximidades de Hermanos García Noblejas—, fue el escenario de un robo con fuerza en las primeras horas de este sábado. Según las pesquisas policiales, el asalto se produjo alrededor de la 01:30 de la madrugada, cuando dos varones lograron vulnerar el cierre metálico y la puerta de entrada del local.

A pesar de que la intrusión activó los sistemas de alarma del recinto, la rapidez de los implicados permitió que abandonaran el lugar antes de que los efectivos de la Policía Nacional hicieran acto de presencia. Las grabaciones de las cámaras de videovigilancia han confirmado que los autores actuaron con el rostro cubierto para evitar ser identificados.

Botín centrado en artículos de alimentación

En el inventario posterior realizado por la gerencia del supermercado, se ha contabilizado la sustracción de una cantidad significativa de botellas de vino y piezas de queso. El valor total de la mercancía robada asciende a 1.500 euros, un tipo de botín que apunta a productos de alta demanda en las fechas previas a las festividades.

Curiosamente, pese a encontrarse en una zona de bloques residenciales de San Blas, el ruido provocado al forzar la persiana no alertó a los residentes colindantes. Por el momento, la Policía Judicial mantiene el caso abierto para tratar de localizar a los responsables, ya que no se han producido detenciones en las primeras horas tras el suceso.