Convocada manifestación este lunes ante la «falta crónica de personal» de SAMUR en Madrid

Los trabajadores de SAMUR-Protección Civil han convocado una concentración este lunes, 22 de diciembre, a las 11:00 horas en la Plaza de Isabel II (Ópera), para alertar sobre la situación de precariedad que atraviesa el servicio de emergencias madrileño. La protesta, encabezada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en unidad con el resto de sindicatos, pone el foco en el déficit de efectivos que, según denuncian, mantiene varias bases operativas de la capital prácticamente vacías.

A pesar de la reciente incorporación de 101 nuevos miembros al servicio, las organizaciones sindicales sostienen que esta cifra es insuficiente para revertir las carencias acumuladas durante años. En una misiva remitida recientemente al alcalde de Madrid, CSIF ha calificado de «insostenible» el deterioro de las condiciones laborales y ha exigido una intervención urgente del Gobierno municipal para agilizar los procesos selectivos, cuya demora consideran excesiva.

Impacto en la calidad asistencial

Según el comunicado emitido por los convocantes, la escasez de personal está obligando a los profesionales en activo a asumir una sobrecarga de trabajo «inaceptable». El sindicato advierte que esta falta de efectivos no solo compromete el bienestar de los equipos, que deben cubrir distancias y ritmos superiores a lo razonable, sino que también supone un riesgo potencial para la calidad del servicio prestado a la ciudadanía.

«Esta situación no puede normalizarse en un servicio que es referente de respuesta rápida», señalan desde CSIF, incidiendo en que el funcionamiento de SAMUR-PC se está viendo directamente afectado por la inactividad de numerosas bases durante gran parte de la jornada. Con esta movilización, los trabajadores esperan forzar una negociación que permita dimensionar la plantilla conforme a las necesidades reales de una ciudad como Madrid.