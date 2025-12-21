Creativa Junior Big Band llena de ritmo navideño los jardines de Sabatini

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha asistido esta mañana a la actuación que Creativa Junior Big Band ha ofrecido en los jardines de Sabatini. Madrileños y visitantes han disfrutado de este concierto, que se enmarca en la amplia programación cultural y de ocio diseñada por el Consistorio para celebrar la Navidad en Madrid, con propuestas pensadas para todos los públicos y que destacan la riqueza y diversidad de las tradiciones navideñas de la ciudad.

Considerada una de las formaciones más jóvenes del panorama musical, Creativa Junior Big Band, dirigida por Patxi Pascual y compuesta por más de veinte músicos formados en la Escuela de Música Creativa de Madrid, ha llenado los jardines de energía y frescura.

Su actuación ha ofrecido un repertorio diverso que ha incluido funk, bossa nova, latin y una selección de clásicos navideños que han conquistado al público asistente desde los primeros compases. La propuesta ha contribuido a crear un ambiente festivo y cercano, convirtiendo los jardines de Sabatini en un punto de encuentro al aire libre para todos los públicos y reforzando el papel de la música en directo como uno de los ejes de la programación cultural navideña de la ciudad.