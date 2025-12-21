Cierre de la estación de Sol (Metro y Cercanías) este lunes: horas y líneas afectadas

La Comunidad de Madrid y las autoridades policiales han diseñado un dispositivo especial de movilidad para este lunes, 22 de diciembre, motivado por la actuación del grupo Hakuna Group Music en la Puerta del Sol. Ante el riesgo de concentraciones masivas de personas, se ha ordenado el cierre parcial de la estación de Sol durante la tarde.

Según han informado Renfe y Metro de Madrid, las medidas afectarán principalmente al servicio de Cercanías. Los trenes de las líneas C-3 y C-4 no realizarán parada en Sol entre las 16:30 y las 19:30 horas. No obstante, el acceso a la estación quedará restringido antes, a partir de las 16:10 horas, momento desde el cual las instalaciones solo funcionarán para la salida de viajeros, impidiendo la entrada de nuevos usuarios.

En cuanto a la red de Metro, se mantendrá operativa la correspondencia interna entre las líneas 1, 2 y 3, permitiendo los transbordos entre andenes, aunque el acceso desde la calle a la estación también se verá condicionado por el orden público.

Concierto desde el balcón de la Real Casa de Correos

El motivo de este despliegue es el recital que Hakuna Group Music ofrecerá a partir de las 18:00 horas desde el balcón principal de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional. El evento, de libre acceso hasta completar el aforo de la plaza, forma parte del ciclo «Villancicos en Sol». La formación tiene previsto interpretar cinco de sus temas más conocidos.

Hakuna, que nació en 2013 como una asociación privada de fieles vinculada a la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, se ha convertido en un fenómeno musical y social. Su rama artística, compuesta por jóvenes del movimiento, ha logrado posicionar música de temática católica en las listas de éxitos nacionales, acumulando millones de reproducciones en redes sociales y plataformas digitales.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos que tengan previsto circular por el centro de la capital que planifiquen sus trayectos con antelación y utilicen estaciones próximas como Gran Vía, Callao o Sevilla para evitar los puntos de mayor saturación.