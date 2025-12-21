Un motorista grave tras colisionar con un turismo e incendiarse en Barajas (Madrid)

Un motorista de 53 años de edad ha resultado herido de gravedad este lunes tras sufrir un accidente de tráfico en el que se ha visto implicado un turismo. El siniestro se ha producido a la altura del número 117 de la Avenida de América, junto a la autovía A-2, en el distrito madrileño de Barajas, movilizando a un importante dispositivo de emergencias de la capital.

A consecuencia del impacto, la motocicleta comenzó a arder en plena vía pública. Efectivos de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid se desplazaron rápidamente al lugar para extinguir las llamas y fueron los primeros en prestar asistencia sanitaria al herido hasta la llegada de los servicios especializados.

Estabilización y traslado hospitalario

El equipo médico de SAMUR-Protección Civil atendió al conductor de la moto, quien presentaba múltiples fracturas ortopédicas de carácter grave. Tras lograr su estabilización en el lugar del accidente, el paciente fue trasladado con pronóstico grave a un centro hospitalario para recibir tratamiento especializado.

Por su parte, agentes de la Policía Municipal de Madrid han acordonado la zona para facilitar las labores de los servicios de emergencia y han asumido la investigación del suceso. Las autoridades trabajan ahora para determinar las causas exactas de la colisión y restablecer la normalidad en el tráfico de esta arteria de entrada a la ciudad.