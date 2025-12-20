La M-30 constituye la principal infraestructura de movilidad urbana de España. Cuenta con un anillo de 32 kilómetros, de los que 22 discurren a cielo abierto y diez son subterráneos, lo que la convierte en la red de túneles urbanos más extensa de Europa y la segunda del mundo tras Japón. Es también la vía más transitada del país, con 375 millones de desplazamientos y 487,5 millones de usuarios al año.