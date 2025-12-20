El tramo de la pasarela peatonal que da acceso al Hospital Ramón y Cajal a través de la calle de San Modesto será objeto de una rehabilitación, tras la adjudicación de las obras por parte de Madrid Calle 30. Este vano, situado sobre la vía de servicio de la M-607 en sentido Colmenar Viejo, conecta con el pabellón docente y el módulo de consultas externas del hospital universitario.

La actuación, que supone una inversión de cerca de 415.000 euros y un plazo estimado de seis meses, tiene como objetivo garantizar la seguridad estructural y prolongar la vida útil de este tramo, construido en 2005 con motivo de la ampliación de la pasarela tras la ejecución del nuevo enlace entre la avenida de la Ilustración y la M-607. El paso del tiempo y la intensidad de uso hacen necesaria una intervención integral sobre sus elementos constructivos.

Con esta intervención, quedará completada la rehabilitación integral de la pasarela peatonal, después de que, en enero de 2023, Madrid Calle 30 sustituyera el tramo que cruza la M-30 y conecta con el entorno de La Vaguada, el vano de mayor longitud.

Trabajos previstos y afecciones a la movilidad

Las obras contemplan la reparación de las superficies de hormigón y del tablero metálico, la sustitución de barandillas y del forjado más deteriorado, así como la mejora del equipamiento mediante la renovación de la iluminación y la incorporación de un sistema de monitorización de la estructura.

La pasarela de Ramón y Cajal es la más utilizada de toda la M-30, por lo que el grueso de los trabajos se realizará en horario nocturno y contará con un plan de movilidad específico, que se elaborará antes del inicio de las obras para minimizar las afecciones al tráfico y al tránsito peatonal.

Del Mundial del 82 a la M-30

El origen de la pasarela de Ramón y Cajal se remonta a uno de los grandes acontecimientos deportivos celebrados en España. Tras la celebración del Mundial de Fútbol de 1982, se decidió reutilizar la pasarela peatonal metálica construida para conectar el estadio Santiago Bernabéu con el Palacio de Congresos y facilitar el acceso de la prensa internacional.

La estructura fue dividida en dos tramos, que dieron lugar a dos nuevas pasarelas: la de Ramón y Cajal y la que conecta los distritos de Moratalaz y Puente de Vallecas sobre la autovía A-3, a la altura del punto kilométrico 4+500. La finalización de las actuales obras coincidirá, además, con la conmemoración del 120º aniversario de la concesión del Premio Nobel de Medicina a Santiago Ramón y Cajal, en 1906.