Ciudad Lineal recibe la Navidad en la plaza de la Junta Municipal

La concejala de Ciudad Lineal, Nadia Álvarez, ha asistido hoy a las actividades navideñas organizadas en la plaza de la junta municipal que, durante toda la mañana, se ha llenado de propuestas para disfrutar en familia: pasacalles y conciertos navideños, talleres para crear adornos y entrega de cartas a Papá Noel.

La programación navideña continuará en el distrito el 23 de diciembre, con un concierto de góspel en la plaza de la Quintana a cargo de ALL 4GOSPEL. y el 4 de enero, la magia volverá a las calles con la tradicional cabalgata de Reyes, que partirá de la avenida de Marqués de Corbera y llegará a la plaza de la junta municipal. Además, los centros culturales del distrito acogerán espectáculos y actividades para todos los públicos.

Programación completa aquí

