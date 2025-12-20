Las bibliotecas de Madrid celebran la Navidad con actividades para todos los públicos

Las bibliotecas públicas del Ayuntamiento de Madrid se preparan para celebrar la Navidad con una programación especial que refuerza su papel como espacios de cultura, lectura y encuentro comunitario. Durante estas fechas, la tradición y la creatividad se dan la mano a través de una amplia agenda de actividades pensadas para todos los públicos. Talleres, cuentacuentos, proyecciones, exposiciones, conciertos y propuestas participativas conforman una programación diversa y accesible que invita a disfrutar de la cultura en un ambiente cercano y compartido.

Una guía de lectura y cuentacuentos

Como iniciativa común de toda la red, las bibliotecas han elaborado la guía de lectura Navidad entre libros, que reúne una selección de títulos navideños para público infantil, juvenil y adulto. Desde Cuentos de invierno de Isak Dinesen hasta Capitán Navidad de Karl Newson, la publicación ofrece propuestas de lectura para disfrutar de las fiestas a través de diferentes géneros, estilos y edades.

Además, en distintas bibliotecas de la red se celebrarán sesiones especiales de cuentacuentos de Navidad a lo largo del mes de diciembre, dirigidas al público familiar y entendidas como una invitación a compartir historias y lecturas en estas fechas. Los usuarios también podrán encontrar centros de interés temáticos, recomendaciones personalizadas y propuestas como los préstamos sorpresa, una iniciativa mediante la cual los usuarios pueden llevarse libros en préstamo sin conocer el título hasta el momento de su lectura.

Programación diversa en los distritos

Más allá de las iniciativas comunes, cada biblioteca ha diseñado una programación adaptada a su entorno y a sus usuarios. Entre las propuestas destacan talleres de manualidades y tarjetas navideñas, concursos infantiles, exposiciones, conciertos, cinefórums, encuentros con autores, lecturas dramatizadas y actividades intergeneracionales.

Algunas bibliotecas acogerán también festivales de fomento de la lectura, campamentos digitales infantiles, proyecciones cinematográficas vinculadas a la Navidad o iniciativas comunitarias que promueven el diálogo, la inclusión y el intercambio de experiencias. La programación incluye, además, acciones participativas como árboles de los deseos, calendarios de adviento literarios, decoraciones realizadas junto a los usuarios o belenes elaborados en talleres colectivos.

Entre las propuestas se incluyen actividades como el festival Abrapalabra en la Biblioteca Pública Municipal Ana María Matute, que promueve la lectura compartida entre jóvenes y colectivos sociales; los talleres de manualidades y cuentacuentos navideños en bibliotecas como Ángel González o José Hierro; o las proyecciones de cine familiar en centros como José Saramago o Francisco Ayala. /