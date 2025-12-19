Ruta por los miradores con mejores vistas de la Sierra… un buen plan para diciembre

Si estás buscando una escapada para este fin de semana de diciembre y disfrutar de la naturaleza, te traemos el plan perfecto: una ruta por los miradores de la Sierra de Guadarrama. Anímate a conocer algunos de estos maravillosos miradores naturales y contempla la belleza de los paisajes de la comarca.

Un recorrido por ocho lugares privilegiados para la fotografía que ofrecen algunas de las vistas más bonitas de la sierra de Madrid. Visita el Mirador del Alto del Hilo, que te ofrecerá una visión de 360º a la Sierra y podrás disfrutar del valle de la Barranca (al norte), de la Sierra del Hoyo si diriges tu mirada hacia el sur, de Cuerda de los Porrones al este y del embalse de Navacerrada en primer plano en el oeste.

No hay mejor momento que la primavera para ir a observar el verde de los campos cercados de la depresión de Cercedilla desde el Mirador de la Pelona. Además, tendrás unas vistas estupendas al conjunto de los Siete Picos.

Si quieres tener una interesante panorámica de algunas de las unidades montañosas más notables de la sierra como los cerros de Navacerrada, Collado Mediano o Moralzarzal, te aconsejamos desplazarte hasta el Mirador de Guadarrama. No olvides incluir unos prismáticos en tu mochila de viaje, ¡apreciarás mucho mejor el paisaje!

La siguiente parada que te ofrecemos es el Mirador de la Presa del Embalse de Navacerrada que te ofrecerá un paisaje impresionante de la presa y la depresión de Navacerrada desde una localización excepcional.

El Mirador del Monte de «El Chaparral», situado en el municipio de Manzanares el Real, no te dejará indiferente con sus impresionantes vistas a la Cuerda Larga, el conjunto de La Pedriza, el valle de Samburiel y Manzanares. Será difícil resistirse a sacar la cámara para inmortalizar el momento.

Si te desplazas hasta el Mirador de la Ermita Virgen del Rosario, disfrutarás de unas vistas excelentes a la sierra de Hoyo de Manzanares, Horst de Cabeza Illescas, dehesas y pastaderos de Manzanares y Soto del Real. Además, podrás apreciar los riscos graníticos de la Pedriza, Hueco de San Blas y Cuerda Larga.

En el Mirador de la Ermita de San Antonio destaca principalmente la espectacular panorámica del cerro de la Golondrina y de la Maliciosa. Finalmente, si decides desplazarte al Mirador de Quebrantaherraduras, tendrás la oportunidad de disfrutar de unas inmejorables vistas al río Manzanares, un bosque de pinos localizado en esta zona, La Pedriza y la Cuerda Larga.

Fuente y texto: Turismo Madrid | Foto: Mirador embalse Navacerrada©Diego Photographer_Shutterstock