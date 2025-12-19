Madrid ampliará los puntos arcoíris y reforzará la formación en materia LGTBI en 2026

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha presidido hoy el Pleno del Observatorio Municipal contra la LGTBIfobia, el órgano de participación que analiza las distintas manifestaciones de discriminación y violencia que sufren las personas LGTBI en la ciudad, en el que están representados el Gobierno municipal, los grupos políticos, entidades y servicios de emergencias del Ayuntamiento de Madrid. En este foro, el delegado ha presentado la hoja de ruta que seguirá el Consistorio en materia de políticas de diversidad en 2026. Entre ellas, destacan actuaciones como la ampliación de los puntos arcoíris o la formación a profesionales para una atención inclusiva de personas mayores LGTBI.

El Consistorio licitará el próximo año un nuevo contrato del servicio municipal de atención a víctimas de lgtbifobia, que ofrece asistencia psicológica y orientación jurídica gratuita a quienes hayan sufrido este tipo de violencia. Dentro de este servicio, se enmarca la instalación de puntos arcoíris en fiestas municipales y eventos en la capital para sensibilizar contra la lgtbifobia y atender a posibles víctimas. Con el nuevo pliego, se incrementará el número de puntos que podrán colocarse anualmente, garantizando una mayor presencia de este recurso que desempeña una labor preventiva y disuasoria frente a posibles agresiones o amenazas y que contribuye a crear espacios seguros e inclusivos.

Fernández también ha avanzado que, en 2026, se impulsarán acciones formativas dirigidas a profesionales que trabajen con personas mayores con el objetivo de que puedan proporcionar una atención inclusiva a mayores LGTBI. Asimismo, está previsto desarrollar campañas de sensibilización y de formación específica en el ámbito del deporte base para prevenir actitudes discriminatorias, reducir prejuicios y asegurar que los espacios deportivos sean respetuosos con la diversidad.

Descienden las denuncias de LGTBIfobia

Además, durante el Pleno del Observatorio se han compartido los datos de delitos de odio relacionados con la orientación sexual o identidad de género que se han denunciado este año ante la Unidad de Gestión de la Diversidad y Delitos de Odio de Policía Municipal de Madrid. Hasta noviembre de 2025, se han registrado un total de 58 incidentes, lo que supone una importante disminución con respecto a los 99 contabilizados en 2024 y los 121 de 2023.

No obstante, el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad ha trasladado el compromiso de “examinar este descenso y sus causas porque somos conscientes de que es un ámbito en el que existe infradenuncia”. Asimismo, Fernández ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento con “seguir trabajando para erradicar por completo cualquier forma de discriminación o violencia hacia las personas LGTBI, que es el fin último de nuestras políticas de diversidad”.

También se han aportado datos sobre el servicio municipal de atención psicológica y jurídica a las víctimas de LGTBIfobia, que también ha experimentado una disminución en el número de intervenciones realizadas. En concreto, hasta el mes de noviembre se han atendido 36 casos frente a los 44 de 2024, pese a que en este recurso no es necesario haber interpuesto denuncia formal para recibir asistencia.

Este año también se ha llevado a cabo la formación de más de 460 profesionales municipales en materia de diversidad a través de la Escuela de Formación del Ayuntamiento de Madrid y del Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias (CIFSE). Asimismo, en el marco del proyecto ‘Madrid corresponsables’ se ha ofrecido asesoramiento a empresas para elaborar planes de diversidad. Por otro lado, en el entorno del Orgullo se puso en marcha la campaña de sensibilización ‘Libertad y diversidad’, que reafirmó el compromiso con la inclusión de las personas LGTBI y con la promoción de sus derechos.

Otras actuaciones en materia de diversidad

Además, el Consistorio madrileño publicó en 2025 la primera guía que recoge los recursos específicos dirigidos a las personas LGTBI en la ciudad, un instrumento que tiene como objetivo dar a conocer los servicios que destinan a esta población tanto las administraciones públicas como la iniciativa social. En paralelo, este año se han destinado un total de 665.000 euros a subvenciones directas y en concurrencia competitiva para apoyar la labor de entidades LGTBI, lo que supone un incremento del 35 % con respecto a 2019.

Una línea de ayudas que se mantendrá en 2026. Un año más, el Ayuntamiento ha sido el principal patrocinador institucional del MADO Madrid Orgullo con una aportación de 500.000 euros y ha patrocinado uno de los Premios Diversa que concede la asociación Diversa Global.