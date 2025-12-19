Derechos ante la cancelación de vuelos por el fallo de Airbus

A finales de noviembre, el fabricante de aeronaves Airbus anunciaba un fallo en el sistema de software de uno de sus modelos que afectaba a más de la mitad de su flota mundial. Esto provocó algunas cancelaciones en los casos en los que no se pudo solventar el problema a tiempo.

En estas circunstancias tan excepcionales, las dudas de los pasajeros respecto de sus derechos son habituales, por lo que el asesoramiento con expertos como AirHelp será de ayuda para saber si es posible reclamar los vuelos cancelados.

Fallos en los Airbus A320

La compañía advirtió de un problema en el software de sus Airbus A320, pues descubrieron que la intensa radiación solar podía corromper datos necesarios para el buen funcionamiento de los controladores de vuelo. Por ello, priorizando la seguridad por encima de todo, lanzaron el aviso e instaron a la actualización del software.

Muchas de las aerolíneas que operan con estos modelos pudieron actualizar el software sin tener que recurrir a retrasos importantes o cancelaciones, aunque no fue el caso de todas.

Por otro lado, este problema se sumó a otro relacionado con la calidad del fuselaje en una cantidad concreta de paneles del mismo modelo de Airbus que, en este caso, se detectó que provenía del proveedor.

Los derechos de los pasajeros según el reglamento europeo

En estos casos, los derechos de los pasajeros aéreos pueden ser confusos, pues un aspecto fundamental para saber si es posible presentar una reclamación por vuelo cancelado es si la aerolínea es responsable o no de dicha cancelación.

Eso es lo que se establece en el texto del Reglamento (CE) 261/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, que regula los derechos de los pasajeros en caso de gran retraso, vuelo cancelado o denegación de embarque.

Asimismo, ese no es el único requisito. Para recibir la indemnización por cancelación de vuelo, también será necesario prestar atención a la antelación con la que la aerolínea notifica la cancelación (que deberá ser inferior a los catorce días) y a las condiciones (especialmente relacionadas con la hora) del vuelo alternativo que la aerolínea debería poder ofrecer a los pasajeros afectados.

Las indemnizaciones, también estipuladas en la ley europea, van desde los 125 hasta los 600 euros.

La responsabilidad de la aerolínea en el motivo de cancelación

En este caso, el requisito que más dudas puede generar es la supuesta responsabilidad de las compañías aéreas en la cancelación de los vuelos debido al fallo del software de los Airbus A320.

En un primer momento, parece obvio que el motivo de la cancelación no depende de la aerolínea, sino del fabricante de los aviones en cuestión. Sin embargo, esta no es razón suficiente para negar la compensación económica por vuelo cancelado a los pasajeros, ya que la ley europea establece que la aerolínea deberá haber hecho todo lo posible para evitar dicha incidencia.

Es por ello por lo que el asesoramiento profesional en estos casos puede ser imprescindible. Y es que esclarecer que el vuelo fue cancelado realmente por el problema del software del modelo de Airbus y no, por ejemplo, por una mala gestión de los recursos de la aerolínea no siempre es tan sencillo. Sin embargo, es algo que vale la pena averiguar, especialmente cuando no todas las compañías se ven afectadas de la misma manera por un problema que, a priori, parece ser general para muchas de ellas.

Ámbito de aplicación del reglamento europeo

Todo ello, siempre que la normativa europea sea aplicable, es decir, cuando la cancelación se haya dado en un aeropuerto de la Unión Europea o en un aeropuerto externo, pero en un vuelo cuyo destino sí sea un aeropuerto europeo y, además, la aerolínea que lo gestiona sea también europea.

Si no es el caso, será necesario consultar la ley nacional aplicable en cada caso y el Convenio de Montreal, suscrito por más de 120 países en todo el mundo, aunque es cierto que este convenio cubre menos casos que el reglamento europeo, por lo que la posibilidad de reclamar puede no ser tan común.

Así las cosas, reclamar estos vuelos cancelados causados por el fallo de Airbus puede no ser una tarea sencilla, por lo que recurrir a ayuda experta puede ser la solución para poder reclamar lo que realmente corresponda según cada caso.