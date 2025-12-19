Problemas de circulación en la Línea 3 de Metro: hay 9 estaciones afectadas

La Línea 3 de Metro de Madrid está sufriendo importantes demoras esta mañana de viernes, 19 de diciembre, ante una incidencia en las instalaciones, que está derivando en la circulación lenta de sus convoyes en ambos sentidos y afectando a un total de 9 estaciones.

Los problemas han dado comienzo sobre las 07:00 horas, entre El Casar y Legazpi. De momento desde Metro de Madrid no se ha indicado un tiempo aproximado de solución, como sí ocurre en otros casos, y se ha señalado que «trabajamos para resolver una incidencia en las instalaciones lo antes posible. Sentimos las molestias».

A las 08:08 horas aún se mantiene la incidencia, más de 1 hora hora después. Este problema en la circulación en la línea 3 del Metro afecta a un total de 9 estaciones: El Casar, Villaverde Alto, San Cristóbal, Villaverde Bajo-Cruce, Ciudad de los Ángeles, San Fermín-Orcasur, Hospital 12 de Octubre, Almendrales y Legazpi.

La línea 3 del Metro

La línea 3 del Metro de Madrid recorre la ciudad de noroeste a sur, concretamente entre las estaciones de Moncloa y Villaverde Alto, discurriendo por 18 estaciones que configuran un trayecto de 16,424 km de vía en túnel de gálibo estrecho, con un recorrido de aproximadamente 32 minutos.

Es la única línea de la red que se ha visto remodelada completamente para renovar su estética, funcionalidad y seguridad, hacerla accesible a personas con movilidad reducida y sobre todo para prepararla para la mayor afluencia de viajeros que soportaría con la ampliación que se realizó tras esta remodelación, llegando incluso a tunelar de nuevo la cabecera norte de la línea (en Moncloa) para facilitar su trasbordo con la línea 6 y el intercambiador de autobuses, y preparar una hipotética prolongación.