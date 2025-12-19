Ayuso homenajea a Dani Martín por sus 10 conciertos en el Movistar Arena con ‘sold out’

La Comunidad de Madrid ha homenajeado hoy al cantante Dani Martín tras ofrecer 10 conciertos en serie en el Movistar Arena con todas las entradas vendidas meses antes de su estreno, actuando viernes y sábados durante cinco semanas, lo que le convierte en el primer artista residente en este recinto.

La presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, le ha entregado un reconocimiento, un vinilo en forma de disco de color rojo y las estrellas de la bandera de la Comunidad de Madrid, después de haber llenado el aforo del pabellón con 16.000 espectadores todos estos días.

El cantante y compositor y compositor nacido en Alcobendas cierra hoy esta etapa de su gira 25 p*t*s años, que comenzó el 14 de noviembre, y que ha hecho historia al convertirse en el primer artista residente del Movistar Arena, proclamado esta misma semana segundo recinto del mundo por actividad, con 158 eventos musicales celebrados que, junto a los deportivos, sumarán un total de 230 a final de año, y más de dos millones de asistentes, de los que 1,8 lo han hecho en conciertos.

Dani Martín saltó a la fama a principios de los 2000 como vocalista de El Canto del Loco, una de las bandas más influyentes del pop-rock español. Tras su disolución, emprendió una exitosa carrera en solitario con discos como Pequeño, Grandes éxitos y pequeños desastres o No, no vuelve, con los que se ha convertido en uno de los artistas más queridos del panorama cultural español.