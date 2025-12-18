Madrid lidera la insatisfacción salarial en España con casi un 60%

El debate sobre el poder adquisitivo se ha intensificado en los últimos años, marcado por el impacto del coste de vida, la inflación y los cambios en las expectativas del talento. Estas tensiones no se distribuyen de manera uniforme en el territorio: las comunidades autónomas muestran realidades muy distintas en cuanto a percepción salarial. El último Estudio de Bienestar y Salud Laboral de Edenred, elaborado junto a Savia, pone cifras a estas diferencias y evidencia cómo varía el nivel de satisfacción económica en función del entorno geográfico.

Según los datos del informe, la Comunidad de Madrid es la autonomía donde el talento muestra un mayor descontento con su salario, con un 59,72 % de profesionales que afirman no sentirse satisfechos. Muy cerca se sitúa Cataluña, que alcanza un 56,77 %, seguida de Andalucía, donde la insatisfacción llega al 50,26 %.

A una distancia moderada se encuentran Castilla y León (46,55 %) y Galicia (45,28 %), que mantienen niveles altos de descontento aunque inferiores a los de los principales polos urbanos. En el extremo opuesto, las regiones con menor insatisfacción salarial son el País Vasco (42,31 %) y, especialmente, la Comunidad Valenciana, que registra el porcentaje más bajo del estudio, con un 39,13 %.

Esta radiografía territorial pone de manifiesto diferencias claras entre comunidades autónomas, especialmente entre las grandes áreas metropolitanas, donde el coste de vida y las expectativas salariales son más elevadas, y aquellas regiones donde la presión económica es menor y la percepción del salario resulta más positiva.

El bienestar laboral como amortiguador de la insatisfacción

Aunque la insatisfacción directa supera el 50 % en territorios como Madrid, Cataluña o Andalucía, una parte significativa del talento en estas comunidades señala que las condiciones laborales que ofrecen sus empresas, desde los beneficios sociales y la retribución flexible hasta la flexibilidad o las medidas de conciliación, contribuyen a equilibrar, al menos en parte, esa percepción económica negativa.

En Madrid, por ejemplo, más de una cuarta parte del talento (29,16 %) que no está satisfecho reconoce que los beneficios y medidas de bienestar mejoran su experiencia laboral. Esta tendencia también es clara en Cataluña, donde un 29,67 % afirma que, pese a no estar conforme con su salario, este tipo de medidas contribuyen a equilibrar su valoración global del trabajo.

En Andalucía, esta compensación alcanza un 25,66 %, mientras que en Castilla y León ocurre en torno al 24 %, y en Galicia se sitúa en un 16,98 %. Incluso en territorios con menor insatisfacción, como la Comunidad Valenciana o el País Vasco, los beneficios sociales y la retribución flexible siguen teniendo un impacto relevante en la percepción del salario, con un 29,35 % y un 17,31 %, respectivamente, afirmando que estas medidas suavizan su descontento inicial.

Estos datos confirman que el salario ya no es el único indicador de satisfacción: las políticas de bienestar laboral, desde los beneficios sociales o medidas de retribución flexible, hasta la flexibilidad o la conciliación, se consolidan como una palanca clave para mejorar la experiencia del talento, especialmente en regiones donde la presión financiera es mayor.

“El bienestar laboral es hoy un elemento esencial para mejorar la experiencia del talento. Las soluciones de retribución flexible y los beneficios sociales no solo amplían el poder adquisitivo, sino que aportan una sensación real de apoyo y acompañamiento”, afirma Olga Zografou, directora de People & CSR de Edenred España.