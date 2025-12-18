Macroredada en Carabanchel: 11 detenidos y 208 identificados en la inspección en una conocida discoteca

La madrugada de este jueves ha estado marcada por una macroredada conjunta entre la Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid en el distrito de Carabanchel. El objetivo principal ha sido un popular establecimiento de ocio nocturno situado en el entorno de Marqués de Vadillo, donde los agentes han procedido a la detención de once personas en el marco de una inspección de seguridad ciudadana y extranjería.

El operativo, que movilizó a un gran número de efectivos, permitió la identificación de 208 clientes que se encontraban en el interior del recinto en ese momento. Tras el registro, los agentes tramitaron ocho actas por posesión de narcóticos y cuatro por tenencia ilegal de armas, logrando intervenir además un «objeto peligroso» que comprometía la seguridad de los asistentes.

Un punto conflictivo para el vecindario

La intervención policial responde al seguimiento continuado que las autoridades realizan sobre este establecimiento, denominado ‘Fénix’. Los residentes de la zona han denunciado de forma reiterada la inseguridad derivada de la actividad del local, señalando episodios frecuentes de peleas y la presunta venta de sustancias prohibidas en las inmediaciones.

Esta macroredada no es un hecho aislado; hace solo tres meses la discoteca fue escenario de una actuación similar. Pese al historial de altercados y la envergadura del despliegue policial, fuentes de la investigación han destacado que la operación de esta madrugada se completó de forma pacífica y sin incidentes de gravedad durante los arrestos.