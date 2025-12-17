‘Tsunami por los Servicios Públicos’ se manifiesta este jueves contra los nuevos presupuestos de Ayuso

Este jueves, 18 de diciembre, el movimiento «Tsunami por los Servicios Públicos» —integrado por entidades como la Marea Blanca (MEDSAP), Marea Verde y colectivos de residencias— ha convocado una concentración frente a la Asamblea de Madrid. La movilización, programada para las 17:00 horas, coincide con el debate sobre las cuentas regionales para el próximo ejercicio, las cuales consideran insuficientes para garantizar los derechos sociales básicos.

Los convocantes denuncian lo que califican como una «estrategia estructural» del Gobierno regional para favorecer modelos de gestión privada. Según el manifiesto de la plataforma, la política actual se basa en recortes en la inversión directa y un aumento de las externalizaciones y beneficios fiscales para entidades privadas, lo que a su juicio deteriora los pilares del estado de bienestar.

Demandas en Sanidad, Educación y Vivienda

El colectivo pone el foco en la situación «extrema» que atraviesan sectores clave como la sanidad, la educación y los servicios sociales. Especial mención recibe el problema de la vivienda en la Comunidad de Madrid, donde exigen medidas contundentes frente a la especulación de los fondos de inversión.

Entre sus principales reivindicaciones, el movimiento exige que «el dinero público financie servicios 100% públicos» y que se destinen recursos suficientes para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos madrileños, frenando la brecha de desigualdad social que, aseguran, fomentan los nuevos presupuestos.

Una amplia coalición social

La protesta cuenta con el respaldo de una extensa lista de organizaciones, entre las que figuran la Federación de Salud Mental de Madrid, Ecologistas en Acción, COORPEN Madrid, Marea de Residencias, y sindicatos como CGT y STEM, entre otros. Todos ellos coinciden en rechazar lo que denominan «mercantilización de los derechos» y exigen un giro en las políticas de colaboración público-privada.

La concentración tendrá lugar en la Plaza de la Asamblea de Madrid, donde los portavoces de la plataforma atenderán a los medios para detallar el impacto que, según sus previsiones, tendrán las nuevas cuentas en los distritos y municipios de la región.