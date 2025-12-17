Intervenidos más de 52.000 juguetes falsificados en Madrid de cara a las navidades

La Policía Municipal de Madrid intensifica su trabajo de cara a las fiestas navideñas para impedir que se comercialicen juguetes y demás productos falsificados que atentan contra la protección de los consumidores (dado que su uso implica diversos riesgos para los usuarios, especialmente los niños), los derechos de propiedad industrial e intelectual y el fraude de cientos de miles de euros. En lo que va de campaña de Navidad, los agentes se han incautado de más de 7.500 juguetes falsificados, pero en los meses previos han sido más de 45.000, lo que ha permitido abortar su comercialización en estas fechas.

La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, acompañada de la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, y la concejala de Arganzuela, Lola Navarro, así como de mandos policiales, ha visitado hoy la Comisaría de Coordinación Judicial de Policía Municipal, ubicada en la calle del Plomo de Arganzuela, donde se almacena gran parte de estos juguetes falsificados aprehendidos, entre otros productos falsificados.

Sanz ha subrayado la “tolerancia cero” del Ayuntamiento de Madrid que encabeza José Luis Martínez-Almeida respecto a la falsificación y la venta de productos ilegales y su “absoluto compromiso” para luchar contra este problema en la capital, un “esfuerzo municipal” que se demuestra tanto con la labor de Policía Municipal como tratando de concienciar a los madrileños de la importancia de no comprar falsificaciones.

Gran parte de estas intervenciones de Policía Municipal de Madrid las lleva a cabo la Comisaría de Coordinación Judicial, con la colaboración de diferentes comisarías integrales de distrito, que también llevan a cabo individualmente actuaciones en defensa de la propiedad industrial y de la protección de los consumidores. Así, se ha intensificado la coordinación entre las comisarías para el análisis, la ejecución de las intervenciones, las diligencias penales, el traslado a las autoridades judiciales, etc., logrando la incautación de miles de productos falsificados y el golpe e, incluso, desmantelamiento de varias redes criminales.

Más de 7.500 juguetes incautados en estas semanas

De los más de 7.500 juguetes falsificados incautados durante la campaña de Navidad (desde mediados de noviembre), unos 4.000 correspondieron a la llamada ‘Operación YaoYao’, llevada a cabo por la Comisaría de Coordinación Judicial con la colaboración de las comisarías de Carabanchel y de Centro. Así, a finales del mes, se inspeccionaron dos comercios en estos distritos, de forma simultánea, incautándose de 2.400 y de 1.650 juguetes respectivamente, con un valor estimado en el mercado de 30.000 euros.

En torno a otros 3.500 juguetes falsificados han sido intervenidos por distintas comisarías de distrito en diferentes actuaciones en estas semanas prenavideñas, la mayor cantidad, el pasado 4 de diciembre por parte de la comisaría de Moncloa-Aravaca (unos 2.500 en total).

Más de 45.000 aprehensiones en los meses previos

Evitar que se comercialicen juguetes falsificados en Navidad no solo se consigue interviniendo policialmente en esos días. Desde meses antes se prepara la llegada de estos productos a sus puntos de venta y la Policía Municipal también actúa para evitarlo. Eso hizo el pasado mes de julio la Comisaría de Coordinación Judicial, junto a las comisarías de Policía Municipal en Usera y en San Blas-Canillejas, en colaboración también con el Servicio de Vigilancia Aduanera, interviniendo un total de 42.000 juguetes y otros productos en varios comercios y almacenes en la llamada ‘Operación Bluey’, con un valor en el mercado de 8 millones de euros.

Meses antes, en marzo, la Comisaría de Coordinación Judicial de Policía Municipal intervino en el distrito de Barajas, con la colaboración de la comisaría de este distrito, aprehendiendo unos 3.000 juguetes falsificados en una feria manga, con un valor en el mercado superior a los 70.000 euros, en la llamada ‘Operación Japan Week’.

Riesgos de estos juguetes para los niños

La protección de los consumidores es un factor esencial para llevar a cabo estas intervenciones policiales, puesto que el uso de los juguetes y demás productos falsificados implica numerosos riesgos para los usuarios, especialmente para los niños. Algunos muñecos, por ejemplo, suponen un riesgo de asfixia para los menores, al disponer de piezas pequeñas y fáciles de extraer que podrían ser ingeridas y quedar alojadas en las vías respiratorias.

Otros juguetes con necesidad de voltaje eléctrico tienen riesgo de incendio y electrocución al no cumplir con los estándares establecidos de seguridad. Las pelucas y disfraces, mientras, tienen riesgo de inflamabilidad por el material utilizado, así como riesgo de atrapamiento y asfixia. Los cascos de protección falsos para patinetes y bicis tienen un riesgo de lesiones al carecer de certificados de calidad y tener broches de cierre de baja calidad y los punteros láser suponen un riesgo de lesiones oculares y quemaduras.

Incautaciones de miles de camisetas falsas de equipos de fútbol

Policía Municipal de Madrid, además de juguetes, sigue desarrollando otras intervenciones en defensa de la propiedad intelectual e industrial, aprehendiendo miles de camisetas y demás artículos falsificados tanto a pequeña escala (a los vendedores ambulantes, víctimas de la explotación de mafias) como en grandes actuaciones.

Entre las segundas, la intervención de unos 10.700 artículos (camisetas deportivas y equipaciones completas de marcas reconocidas, chándales, accesorios…) en un almacén en la calle de Amparo del barrio de Lavapiés (Centro), a mediados del pasado mes de junio, deteniendo a dos personas e identificando a varias más, por parte de la Comisaría de Coordinación Judicial con la colaboración de la comisaría de Centro.

Estos mismos protagonistas llevaron a cabo la llamada ‘Operación White’, a finales de septiembre, con más de 3.200 camisetas deportivas falsas intervenidas en un comercio y cuatro personas detenidas e investigadas. La ‘Operación Barba Blanca’, en sus dos fases, entre junio y septiembre, supuso la aprehensión de otros 3.300 artículos textiles y de marroquinería en los distritos de Centro y de Chamartín.

El dispositivo de Navidad de Policía Municipal incluye, además de la prevención de la venta ambulante ilegal, la de productos pirotécnicos. En lo que va de campaña, se han intervenido unas 40.000 unidades pirotécnicas, con alrededor de 500 denuncias en esta materia en lo que va de operativo. Destacan las intervenciones, por parte de las Comisarías de Chamartín y de Centro Sur, de 12.000 y de 10.400 productos, respectivamente, sobre todo bombetas, así como las actuaciones en esta materia de la Comisaría de Puente de Vallecas.

Almacén de Villa y colaboración con ANDEMA

Los objetos fraudulentos incautados por Policía Municipal se almacenan tanto en naves policiales como en el Almacén de Villa, el espacio municipal dependiente del Área de Economía, Innovación y Hacienda ubicado en Vicálvaro. Cuando se trata de productos falsificados, la Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA) realiza el acta de verificación de falsificación y, una vez certificada su no autenticidad, son trasladados al Parque Tecnológico de Valdemingómez, donde se destruyen.

En su compromiso con la defensa del comercio lícito y los productos auténticos, Madrid fue la primera ciudad española en unirse a la Red Europea de ‘Autenticiudades’ y, desde el pasado mandato, el Ayuntamiento colabora con entidades clave en la defensa de la propiedad intelectual e industrial como ANDEMA (con quien trabaja la Policía Municipal en la formación de los agentes para seguir luchando contra los delitos de propiedad industrial) y la Oficina Española de Patentes y Marcas.