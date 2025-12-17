Los roscones de Reyes se encarecen hasta un 34% en supermercados respecto al año pasado

El precio de los roscones de Reyes se ha incrementado de media un 6,8% en las grandes cadenas de distribución en el último año, con picos de subida de hasta el 34%. Esta es una de las conclusiones que se extrae del estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción en el que ha analizado la evolución de 41 roscones de Reyes a la venta en Mercadona, Hipercor, Alcampo, Eroski y Carrefour.

FACUA advierte a los consumidores que no se dejen confundir por precios supuestamente bajos, ya que puede tratarse de roscones que en lugar de nata tienen en su relleno un preparado a base de nata y grasas vegetales. Es el caso del roscón de 800 gramos que Mercadona vende por 9,30 euros. Del total de precios analizados por la asociación en los meses de diciembre de 2024 y 2025, seis tienen el mismo importe que el año pasado y siete cuestan menos. El resto, es decir, 28 de 41, son más caros que hace un año.

Los supermercados donde más se han encarecido los roscones de Reyes han sido Alcampo (un 13,5% de media), seguido de Mercadona (un 9,7%) e Hipercor (un 6,2%). Le siguen Eroski (un 4,5%) y Carrefour (un 3,4%).

Subidas más destacadas

Entre los productos analizados, la mayor subida se ha registrado en el roscón de reyes pequeño (210 gr.) de la marca Carrefour Extra. A principios de diciembre de 2024 estaba en oferta a 3,69 euros, mientras que actualmente está a 4,95 euros (un 34,1% más caro).

Le sigue el roscón bombón relleno de nata (600 gr.) de Carrefour. En este caso, ha pasado de 11,99 euros el año pasado a 15,95 euros este 2025 (un 33,0% más). Por su parte, el roscón de 100% nata (800 gr.) y el roscón mixto de nata&trufa (800 gr.), ambos de la marca Eroski, han pasado de estar en oferta a 10,95 euros en 2024, a los 13,95 euros que cuestan actualmente (un 27,4% más).

Entre los siete que cuestan menos que el año pasado, la mayor bajada se ha producido en el roscón 100% nata (400 gr.) de Eroski, que ha pasado de 8,95 euros en 2024 a 6,49 euros en oferta en 2025 (un 27,5% menos). Le sigue el roscón de Reyes relleno de nata Carrefour Extra (420 gr.), cuyo precio era el año pasado de 7,99 euros por los 6,49 euros que cuesta actualmente (un 18,8% menos).

Cambios de formatos

FACUA ha detectado también un cambio de formato o de peso en algunos de los roscones analizados. El roscón de Reyes sin relleno, sin lactosa y sin gluten de la marca Hacendado se comercializaba en Mercadona en 2024 en cajas de 370 gramos. El mismo producto, este año, contiene 360 gramos. Pese a perder 10 gramos, su precio ha aumentado un 5,6% (de 9,00 euros en 2024 a 9,50 euros en 2025).

Por su parte, el roscón de Reyes mediano relleno de nata de la marca Carrefour contenía el año pasado 800 gramos, mientras que el formato que se vende este año pesa 750 gramos. Su precio ha bajado ligeramente de 9,95 euros en oferta en 2024 a 9,49 euros en 2025 (un 4,6% más barato).

La asociación también ha detectado un caso en el que ha aumentado el peso, con una subida significativa también en el precio. El roscón de Reyes de la marca Airos que se vende en Alcampo pesaba 500 gramos el año pasado, mientras que el mismo producto pesa ahora 550 gramos. Si bien contiene 50 gramos más, su precio ha subido cuatro euros (de 10,99 euros en 2024 a 14,99 euros en 2025).

Denuncias de FACUA

Más allá del precio o el formato del producto, FACUA considera fundamental tener en cuenta los ingredientes a la hora de adquirir un producto. Y es que hay roscones que, sólo por la denominación que aparece en el envase, pueden generar confusión al consumidor sobre la composición del mismo. Tras las denuncias presentadas por FACUA en 2022, las cadenas Lidl, Aldi y Dia y el fabricante Aserceli fueron multadas por la Dirección General de Consumo de las Islas Baleares por publicidad engañosa.

Los supermercados denunciados recurrieron ese año a colocar carteles con expresiones como “nata”, “de nata” o “con nata” para describir sus roscones, cuando en realidad sus rellenos no eran de nata sino de un preparado que incluía también grasas vegetales. En cuanto al fabricante, también fue multado por etiquetarlos fraudulentamente con la palabra “nata”.

La asociación también denunció en enero de 2024 a Mercadona por incurrir en publicidad engañosa en los carteles con los que describía sus roscones de reyes, induciendo a los consumidores a creer que están rellenos de nata al incluir el texto «Roscón relleno N.».