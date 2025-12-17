Un motorista muy grave tras accidentarse en la Avenida de los Poblados (Madrid)

Un hombre de 50 años se encuentra ingresado en estado crítico tras perder el control de su motocicleta y entrar en parada cardiorrespiratoria durante la tarde de este miércoles, 17 de diciembre.

Un motorista ha salvado la vida «in extremis» tras sufrir un aparatoso siniestro en el distrito de Carabanchel. El incidente tuvo lugar pasadas las 18:30 horas en la Avenida de los Poblados, cuando, por causas que aún se están analizando, el conductor se salió de la calzada, quedando tendido sobre el asfalto con múltiples traumatismos.

La intervención médica fue inmediata gracias a la casualidad: una unidad asistencial del SUMMA 112 que circulaba por la zona se topó con el herido instantes después del impacto. Los sanitarios hallaron al hombre inconsciente y sin pulso, por lo que iniciaron de forma urgente maniobras de soporte vital avanzado.

Traslado de urgencia al Hospital 12 de Octubre

Tras varios minutos de intensas labores de reanimación, el equipo médico consiguió recuperar las constantes vitales del paciente. Una vez estabilizado mecánicamente, el motorista fue evacuado con pronóstico grave al Hospital Doce de Octubre, donde permanece bajo observación médica debido a la severidad de las lesiones poliorgánicas sufridas.

En el lugar de los hechos no se localizaron otros vehículos implicados, lo que apunta a un accidente por salida de vía en solitario. La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo del atestado y de la custodia de la motocicleta para realizar las pesquisas pertinentes que aclaren los motivos del suceso.