El partido Rayo Vallecano – FC Drita de este jueves, declarado de alto riesgo: movilizados 300 agentes de policía y seguridad

Cerca de 300 integrantes conformarán el dispositivo de seguridad que la Delegación del Gobierno en Madrid activará para el partido de la sexta jornada de la fase de grupos de la UEFA Conference League 2025/2026, que enfrentará al Rayo Vallecano y al FC Drita y que se disputará el jueves 18 de diciembre de 2025 a las 21:00 horas en el Estadio de Vallecas.

El operativo, que se encargará de vigilar las zonas aledañas al estadio para prevenir incidentes, estará formado por agentes de la Policía Nacional —procedentes de la Unidad de Intervención Policial, la Unidad Especial de Caballería, la Brigada Provincial de Información y la Brigada Móvil—; de la Policía Municipal de Madrid; componentes de SAMUR-Protección Civil; del Cuerpo de Bomberos, y vigilantes y auxiliares de seguridad del propio club de fútbol. En el servicio de Metro también se reforzará la presencia de vigilantes.

No se espera la llegada en grupo de aficionados kosovares, aunque el club madrileño ha reservado un pequeño número de entradas como previsión por si se presentaran de forma particular. Para agilizar el trabajo de los agentes, se recomienda a todos los asistentes al estadio que acudan con antelación para pasar los controles de seguridad establecidos.