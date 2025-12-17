Madrid propone un viaje mágico a más de 2.200 escolares en el Tren de la Navidad de Metro

La Comunidad de Madrid propone, por segundo año consecutivo, un viaje especial y mágico en el tren de la Navidad de Metro a más de 2.200 escolares procedentes de distintos centros educativos de la región. El viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, José María García, ha asistido en la estación El Casar (Getafe) a uno de los espectáculos infantiles, enmarcada en el programa AulaMetro de la compañía metropolitana y dirigida a alumnos de entre 6 y 9 años.

Como novedad, el tradicional Tren de la Navidad circula este año por la Línea 3 del suburbano, entre Moncloa y El Casar (Getafe), esta última inaugurada el pasado mes de abril. Durante el recorrido los participantes viven una experiencia mágica, gracias a la decoración de luz y color que caracteriza a esta iniciativa, y a los personajes navideños que interactúan con ellos a través de juegos, música y distintas actividades.

El viceconsejero ha destacado que esta actividad sirve además para que los jóvenes usuarios reciban consejos prácticos sobre cómo utilizar el transporte público de forma cívica y segura, “ya que tenemos que cuidar entre todos de esta insignia de la región, que utilizan al año más de 715 millones de usuarios”.

La actividad, de carácter gratuito, se ha realizado desde el 26 de noviembre y finaliza el próximo 18 de diciembre, coincidiendo con las vacaciones escolares. En estas semanas, la compañía ha programado dos sesiones diarias para aproximadamente 60 niños cada una. “Se suman a los más de 180.000 pasajeros que ya han tenido la oportunidad de viajar en el Tren de la Navidad desde su inauguración el pasado 25 de noviembre”, ha apuntado el viceconsejero, recordando que “recorrerá la L3 hasta el 6 de enero”.

AulaMetro llegará a 12.000 alumnos durante este curso

AulaMetro, que arrancó en 1982, cuenta actualmente con 12 propuestas gratuitas, incluyendo acciones presenciales en los centros educativos. Está dirigido a todos los ciclos formativos, incluida la educación especial, y se desarrolla en colegios públicos, concertados y privados.

Este año, la Comunidad de Madrid ha ampliado este programa con el objetivo de acercar el transporte público a alrededor de 12.000 estudiantes durante el curso 2025/26. Los interesados en participar pueden solicitar información a través del correo aulametro@metromadrid.es.