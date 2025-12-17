Asesinada a cuchilladas una mujer de 49 años en Tetuán (Madrid)

Un violento suceso ha acabado con la vida de una mujer de 49 años de edad y nacionalidad boliviana durante la madrugada de este miércoles, 17 de diciembre, en el distrito madrileño de Tetuán. Los hechos se han producido en el interior de una vivienda situada en el número 267 de la calle Bravo Murillo, según han confirmado fuentes de Emergencias Madrid y el servicio de SAMUR-Protección Civil.

El aviso se registró en torno a las 00:45 horas. Las primeras patrullas de la Policía Nacional que se personaron en el domicilio han encontrado a la víctima en estado crítico con numerosas heridas por arma blanca en el cuello y la espalda, iniciando de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas (RCP) ante la gravedad de su estado.

Al parecer, detrás del crimen estaría presuntamente su propio hijo, de 22 años, con discapacidad intelectual del 30% y en tratamiento médico. Según testigos, madre e hijo regresaban a casa discutiendo hasta que han llegado a la puerta de la vivienda. Allí, el chico ha sacado un cuchillo y ha asestado a su madre más de 50 puñaladas.

Fallecimiento por hemorragia masiva

A pesar de la rápida intervención, los facultativos sanitarios comprobaron que la mujer se encontraba en parada cardiorrespiratoria y «prácticamente exsanguinada» debido a la profundidad de las heridas sufridas. Según detalló Emilio Benito, supervisor de guardia de SAMUR-Protección Civil, la fallecida presentaba diversas puñaladas localizadas en las zonas cervical y dorsal.

Tras más de 30 minutos realizando técnicas de soporte vital avanzado y maniobras de reanimación sin obtener respuesta, el equipo médico se vio obligado a certificar el fallecimiento de la víctima en el mismo lugar del ataque.

Pesquisas policiales

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un joven de 22 años de edad, hijo de la víctima, como presunto autor de la muerte de la mujer. Con la ayuda de vecinos y testigos, en el lugar localizaron al presunto responsable, con discapacidad intelectual del 30% y en tratamiento médico, procediendo a su detención por un delito de homicidio.

Además de indicativos del Grupo de Atención al Ciudadano, se han desplazado agentes del grupo de Delitos Violentos (DEVI) de la Policía Científica, así como del grupo V de Homicidios de la Policía Nacional, quienes se han hecho cargo de la investigación.