Problemas de circulación en las líneas 8 y 9 de Metro con 9 estaciones afectadas

El servicio de las líneas 8 y 9 de Metro de Madrid están sufriendo problemas de circulación, en ambos sentidos, este miércoles, 17 de diciembre, desde las 16:20 horas. Hay un total de 9 estaciones afectadas.

En cuanto a la Línea 8, según ha indicado Metro de Madrid en un comunicado esta problemática entre las estaciones de Nuevos Ministerios y Feria de Madrid se debe a una «incidencia en las instalaciones», no dándose más explicaciones. No se ha dado ningún tiempo estimado de solución, tan solo se ha informado a los usuarios de que «estamos trabajando para normalizar el servicio cuanto antes, sentimos las molestias».

A las 16:45 horas aún se mantiene la interrupción del servicio. La incidencia en la Línea 8 de Metro de Madrid está afectando al servicio en las estaciones de la Línea 8: Nuevos Ministerios, Colombia, Pinar del Rey, Mar de Cristal y Feria de Madrid.

Línea 9 de Metro

En cuanto a la Línea 9, según ha indicado Metro de Madrid en un comunicado esta problemática entre las estaciones de Príncipe de Vergara y Estrella se debe a una «incidencia en las instalaciones», no dándose más explicaciones. No se ha dado ningún tiempo estimado de solución, tan solo se ha informado a los usuarios de que «estamos trabajando para normalizar el servicio cuanto antes, sentimos las molestias».

A las 16:45 horas aún se mantiene la interrupción del servicio. La incidencia en la Línea 9 de Metro de Madrid está afectando al servicio en las estaciones de la Línea 9: Príncipe de Vergara, Ibiza, Sainz de Baranda y Estrella.

