‘Arancel’, elegida palabra del año por delante de ‘apagón’, ‘trumpismo’ y ‘macrorredada’

Las negociaciones y las imposiciones comerciales, promovidas por el presidente de Estados Unidos, especialmente las relacionadas con las exportaciones y las importaciones entre países, han sido las protagonistas de la información internacional durante meses, y lo siguen siendo. Este 2025, en el centro de muchas conversaciones se ha situado el sustantivo arancel. Esta voz ha pasado de estar reservada a los especialistas y al ámbito técnico a estar en boca de todos y convertirse en una palabra presente en el día a día de cualquier persona.

Se trata de un término ya recogido en el Diccionario de autoridades de 1726 y habitual en los ámbitos de la economía y el derecho, especialmente. No obstante, la actualidad informativa ha hecho que su uso se dispare y llegue, desde las áreas especializadas y técnicas, al diálogo social.

Desde un punto de vista lingüístico, la Fundación elaboró una recomendación en la que se indica que arancel es el término que se utiliza para referirse, en el ámbito de la política comercial, a la cuantía que se exige por la importación de ciertos productos. El Diccionario de la lengua española define arancel como ‘tarifa oficial determinante de los derechos que se han de pagar en varios servicios, como el de costas judiciales, aduanas, etc., o establecida para remunerar a ciertos profesionales’. Se usa habitualmente para designar el tributo que un Estado impone sobre bienes que cruzan su frontera, normalmente sobre importaciones.

Por último, se recuerda que los nombres de los tipos de aranceles se escriben con minúsculas iniciales, ya que son denominaciones comunes y meramente descriptivas. De esta forma, lo indicado es escribir, por ejemplo, arancel cero. En el caso concreto de la construcción «arancel antidumping», el extranjerismo crudo se escribe en cursiva (o, en su defecto, entre comillas), si bien puede sustituirse por la grafía adaptada antidumpin (en redonda), ya propuesta en el Diccionario panhispánico de dudas y documentada en el uso.

La palabra ganadora de este 2025 se ha impuesto a otras once candidatas. Relacionadas con la energía, el medioambiente y, en general, las catástrofes naturales, se escogieron apagón, macroincendio y preparacionista. Los conflictos internacionales y las manifestaciones sociales en diversos países hicieron que boicot, dron, generación Z, macrorredada y rearme estuvieran también entre las finalistas. Completaron el listado de candidatas de este 2025 papa, tierras raras y trumpismo.

Esta es la decimotercera palabra del año que escoge la FundéuRAE. Las anteriores ganadoras fueron escrache (2013), selfi (2014), refugiado (2015), populismo (2016), aporofobia (2017), microplástico (2018), los emojis (2019), confinamiento (2020), vacuna (2021), inteligencia artificial (2022), polarización (2023) y dana (2024).