Madrid elige a su mejor Roscón Artesano de Reyes

La concejala delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maíllo, ha entregado el premio al Mejor Roscón Artesano de Reyes de Madrid a Doble Uve Obrador, en la final de la octava edición de este campeonato, celebrado en la Casa de la Panadería, en el que han participado 13 obradores.

El jurado ha destacado sus matices de agua de azahar precisos y bien definidos, un rasgo poco presente este año debido a la escasez de este aroma en los roscones presentados. Su equilibrio entre aroma, textura, sabor y una correcta fermentación lo convierten en un roscón sobresaliente. Detrás de esta elaboración se encuentra Paloma Silvestrin, fundadora de Doble Uve Obrador.

El concurso, organizado por Gastroactitud con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, ha concedido a La Crujiente el segundo puesto y a Marea Bread, el tercero. Dos pastelerías que llevan compitiendo varios años en el campeonato y que cada vez están más cerca de alzarse con el triunfo.

Desde GastroActitud han querido agradecer un año «más el entusiasmo y el esfuerzo de todos los participantes que este año han sido 50. Gracias a su empeño la calidad de este popular dulce español va mejorando poco a poco».

Como ya es costumbre, tras la proclamación del vencedor se hizo la entrega simbólica del premio con que está dotado el campeonato, 2.500 euros en productos de la firma Mantequilla Arias, serán donados por Doble Uve Obrador a una ONG de su elección.

Durante la entrega de premios, Maíllo ha destacado el alto nivel de los obradores participantes y el papel de este campeonato en la defensa de la artesanía pastelera y de un producto tradicional profundamente ligado a la Navidad madrileña.